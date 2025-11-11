اغلاق مرتفع لمؤشر سوق الأسهم السعودية عند 11270 نقطة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - اختتمت جلسة التداول اليوم في سوق الأسهم السعودية بأداء إيجابي، حيث شهد مؤشر الأسهم الرئيس ارتفاعًا بمقدار 26.65 نقطة، ليصل إلى مستوى 11270.45 نقطة. وبلغت قيمة التداولات في السوق 4.2 مليار ريال، مع تداول 187 مليون سهم من شركات مختلفة.

شهدت جلسة اليوم ارتفاعًا في قيمة أسهم 94 شركة، بينما تراجعت أسهم 158 شركة أخرى. ومن بين الشركات التي سجلت أعلى ارتفاع في قيمتها هي شركات الإعادة السعودية، والموارد، وإس إم سي للرعاية الصحية، وسيرا، وصناعة الورق.

من جهة أخرى، شهدت بعض الشركات انخفاضًا في قيمتها، مثل شركات الخليج للتدريب، ومتطورة، وصدق، وطيران ناس، ومسك. وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و6.47%.

وفيما يتعلق بالأسهم الأكثر نشاطًا بالكمية، فقد كانت شركات أمريكانا، وأرامكو السعودية، والصناعات الكهربائية، وبترو رابغ، والأهلي في المقدمة. بينما كانت شركات أرامكو السعودية، والأهلي، والراجحي، وstc، وطيران ناس الأكثر نشاطًا في القيمة.

وفي سياق متصل، انخفض مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) بمقدار 257.73 نقطة، ليصل إلى مستوى 24093.74 نقطة. وبلغت قيمة التداولات في هذا السوق 40 مليون ريال، مع تداول أكثر من 5 ملايين سهم.