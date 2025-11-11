اخبار العالم / اخبار العراق

المفوضية تباشر بإرسال نتائج الانتخابات إلى المركز الوطني

بغداد - ياسين صفوان - وأوضحت المفوضية أن عملية الإرسال تتم عبر الأنظمة الإلكترونية المؤمنة والمخصصة لنقل البيانات الانتخابية، وذلك بعد استكمال العدّ والفرز الإلكتروني في المراكز.

وأكدت أن كوادرها تتابع سير العملية بدقة، لضمان وصول النتائج بشكل آمن وسليم إلى المركز الوطني تمهيدًا للإعلان عن النتائج الأولية خلال الساعات المقبلة.
