بطولة إيطاليا: إنتر للتمسك بالصدارة لكن "ما يهم أن نكون هناك في أيار/مايو"

الرياص - اسماء السيد - بيروت (لبنان) : يسعى إنتر للتمسك بالصدارة وفارق النقاط الثلاث الذي يفصله عن جاره ميلان عندما يحل السبت على أودينيزي في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم، لكن "ما يهم هو التواجد هناك في أيار/مايو" عندما يصل الموسم إلى نهايته بالنسبة لمدربه الروماني كريستيان كيفو.

وابتعد إنتر عن نابولي حامل اللقب بست نقاط بعد فوزه في منتصف الأسبوع على ضيفه ليتشي 1 0 في مباراة مؤجلة من المرحلة السادسة عشرة، مستفيدا من تعثر الفريق الجنوبي أمام ضيفه بارما من دون أهداف.

لكن الجار ميلان قلص الفارق الذي يفصله عن فريق كيفو إلى ثلاث نقاط، بفوزه على مضيفه كومو 3 1 الخميس في مباراة مؤجلة من المرحلة ذاتها.

ويخوض إنتر لقاءه مع ليتشي السابع عشر الذي خسر مواجهاته السبع الأخيرة مع عملاق ميلانو ولم يفز عليه في الدوري سوى مرة واحدة في آخر 20 مواجهة تعود إلى 29 كانون الثاني/يناير 2012، وتركيزه على ما ينتظره الثلاثاء على أرضه حين يستأنف مشواره في دوري أبطال أوروبا ضد أرسنال متصدر الدوري الإنكليزي وترتيب المجموعة الموحدة للمسابقة القارية بعد 6 جولات.

وبعد الفوز على ليتشي الأربعاء بهدف ابن العشرين عاما بيو إيسبوزيتو وحسمه بالتالي لقب بطل الشتاء الشرفي، حذر كيفو من أن المنافسة على لقب الدوري ستكون "معركة حتى النهاية... على كل نقطة"، مشددا "ما يهم أن نكون هناك (في الصدارة) في أيار/مايو" عندما تصل البطولة إلى نهايتها.

وعن منحه لاعبيه يوم راحة قبل مباراة ليتشي، قال الروماني "لست مضطرا لتبرير خياراتي. أتخذ هذه القرارات بناء على خبرتي، وما أراه في التدريبات، وما أراه في عيون هؤلاء اللاعبين. قد يكون الدوري الإيطالي غير معتاد على أسلوبي في بعض الأمور، وقد تبدو غريبة. أحيانا تُؤتي ثمارها وأحيانا لا، لكن كل هذا لا يهمني. ما يهمني هو الأشهر الخمسة المقبلة من هذا الموسم".

وتابع "أثق بهؤلاء اللاعبين، لا أحد يضمن الفوز بمجرد معسكر تدريبي. بالنظر إلى جميع المعسكرات التدريبية التي خضتها كلاعب، كان من المفترض أن أفوز بكل بطولة. أثق بنضج لاعبي فريقي".

"معركة شرسة حتى النهاية"

وعن إحراز لقب بطل الشتاء الشرفي، قال كيفو إنه "فزت به من قبل خلال مسيرتي، لكنه لا يعني شيئا... ما يهم هو أننا فريق منافس. لكن كما قلت سابقا، ستكون معركة شرسة حتى النهاية على كل نقطة".

صحيح أن إنتر لم يهزم أيا من الأندية الكبيرة الأخرى هذا الموسم في الدوري الإيطالي، إلا أنه يتمتع بسجل شبه مثالي أمام الفرق الأقل قوة ما يرجح كفته أمام أودينيزي الذي يحتل المركز العاشر.

ومن جهته، يبدو ميلان مرشحا لفوزه الثاني عشر هذا الموسم حين يستضيف الأحد ليتشي السابع عشر، على أمل التمسك أقله بمركزه الثاني ومواصلة سلسلة مبارياته المتتالية من دون هزيمة منذ المرحلة الافتتاحية التي خسرها أمام كريمونيزي، في انجاز لم يحققه سوى مرتين منذ احتساب ثلاث نقاط للفوز موسمي 1995 1996 و2003 2004.

وعلى ملعب "دييغو أرماندو مارادونا"، يأمل نابولي الخروج من دوامة التعادلات التي علق فيها لثلاث مراحل متتالية عندما يستضيف ساسوولو الحادي عشر السبت بغياب مدربه أنتونيو كونتي الذي أوقف لمباراتين تواليا لطرده خلال قمة المرحلة العشرين أمام إنتر (2 2).

وتولى المدرب المساعد كريستيان ستيليني الاشراف على الفريق في التعادل المخيب الأربعاء أمام بارما، في نتيجة سببها الإرهاق وفق ما أفاد منصة "دازون"، مضيفا "نلعب منذ فترة طويلة بنفس اللاعبين وكل يومين أو ثلاثة أيام. قد نفتقر أحيانا إلى الحدة اللازمة التي تأخذها من استعادتك للطاقة البدنية والذهنية".

عند سؤاله عن الجانب الذهني، لاسيما بعد فوز إنتر وابتعاده بست نقاط، شدد ستيليني على ضرورة تماسك فريقه، قائلا "علينا أن نحافظ على تركيزنا وأن نعمل على الجانب الذهني للاعبين والفريق بأكمله".