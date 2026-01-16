رضا بهلوي: أنا عائد إلى طهران والنظام الإسلامي سيسقط

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: قال ولي العهد الإيراني المنفي رضا بهلوي في مؤتمر صحفيا عقده في واشنطن العاصمة إنه عائد إلى طهران.

قال رضا بهلوي الذي كان اطيح بنظام والده العام 1979 على يد ثورة الخميني: إن النظام الإسلامي في إيران ساقط لا محالة، مشيرا إلى أن حملات القتل والقمع مستمرة

ودعا المجتمع الدولي إلى تصعيد الضغوط الاقتصادية على النظام الحاكم.

وقدم ولي العهد السابق منظورا لكيفية انتقال السلطة في إيران.

تفاصيل بعد قليل

يذكر أن الرئيس الأميركي دوتالد ترامب قال يوم الأربعاء (15 يناير/ كانون الثاني 2026) إن زعيم المعارضة الإيرانية رضا بهلوي "يبدو لطيفا للغاية"، لكنه عبر عن شكوكه بشأن قدرة بهلوي على حشد الدعم داخل إيران لتولي السلطة في نهاية المطاف، قائلا: "لا أعرف كيف سيتصرف داخل بلاده.. لم نصل إلى تلك المرحلة بعد".