بالصور.. المذيعة تسابيح خاطر ترد على سخرية الجمهور بتدوينة غاضبة: (أترفع عن الرد على كل تفاهة أو تطاول.. إحترامي للمحترمين ولا سلام ولا راحة ولا هناء لغيرهم)

عبرت المذيعة السودانية, الشهيرة تسابيح مبارك خاطر, عن غضبها من ما أسمته بالتفاهات والتطاول على مواقع التواصل الاجتماعي من النشطاء.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن السوشيال ميديا السودانية, كانت قد شهدت سخرية واسعة من نجمة قناة النيل الأزرق, بتسريب رسالة تطلب فيها إجراء مقابلة تلفزيونية مع إحدى الشخصيات العالمية البارزة.

مذيعة قناة سكاي نيوز عربية, نفت كل ما تم تداوله عبر تدوينة ساخنة أرفقت معها صور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتبت تسابيح خاطر: (منذ صغري وبداياتي بهذه المهنة معروف عني بمحيطي الضيق للغاية الترفع وعدم الرد على كل تفاهة أو تطاول واوجدت لنفسي مسافة تفصل بيني وبين هذه النوعية من المهاترات ومطلقيها ،،،،لكن يبدو اننا وصلنا لوقت يفهم فيه السكوت ضعف او شعور بالحرج وهما صفتان لا أعرفهما إطلاقاً ،، الموضوع أدناه تم إجتراره لثلاث مرات بمناسبات مختلفة مرة بعد تقرير داعش بالسودان ومرة بعد تغطية الفاشر والان مع تغطية اليمن واعتقد الرابط واضح بين الملفات الثلاث ،،،العام 2024 والعام السابق فقدت الوصول لثلاثة من منصاتي الرقمية بتهكير كامل ربط حساباتي برقمي و برقم محلي في السودان ورقم آخر بدولة” أتحفظ عن ذكرها” و استعدت الوصول الآمن لحساباتي الشخصية (عدا واحد) بمجهود من زملائي بسكاي نيوز ومن مكتب تيكتوك دبي ،، بالتالي هذه السخافة المزعجة أعلم أنها لن تتوقف وتعايشت معها ومع سخافات اخرى اكثر ابتذالاً مرغمة ،،و بالنسبة لي كل تجاوز بحقي مهني أو أخلاقي يعبر عن مطلقيه ومن يقومون بترويچه لا عني ولا عن عائلتي ،، ولن يغير ذلك شيئاً من قناعاتي ومواقفي ،، أعتذر عن الإطالة وإحترامي للمحترمين ولا سلام ولا راحة ولا هناء لغيرهم …شكراً).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)