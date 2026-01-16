شروط أميركية صارمة لإيران مقابل إعادة الانضمام للمجتمع الدولي

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: أعلن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، الشروط الأساسية التي تضعها واشنطن أمام إيران لأي اتفاق مستقبلي، مؤكداً في الوقت نفسه استعداد الولايات المتحدة لرفع العقوبات وإعادة طهران إلى المجتمع الدولي في حال الالتزام بها.

وبحسب ما نقلت وسائل إعلام أمريكية، تضمنت المطالب الأمريكية أربعة بنود رئيسية، هي:

وقف كامل لعمليات تخصيب اليورانيوم.

تقليص مخزون إيران من الصواريخ الباليستية.

التخلي عن نحو 2000 كيلوغرام من المواد النووية المخصبة، بدرجات تخصيب تتراوح بين 3.67% و60%.

إنهاء دعم طهران للميليشيات والجماعات المسلحة التي تعتبرها واشنطن "وكلاء إقليميين" في المنطقة.

وأوضح ويتكوف أن هذه الشروط تمثل الحد الأدنى الذي تراه الإدارة الأمريكية ضرورياً لضمان الأمن الإقليمي ومنع انتشار الأسلحة النووية. وأضاف أن الالتزام بها سيفتح الطريق أمام رفع شامل للعقوبات وإعادة إيران إلى المنظومة الدولية.

