تكنولوجيا: تسريب يكشف سرعة الشحن اللاسلكي وأبعاد هاتف Galaxy S26 Ultra

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - جاء هاتف Samsung Galaxy S25 Ultra مزودًا بشحن سلكي بقوة 45 واط، وتشير الشائعات إلى أن خليفته، Galaxy S26 Ultra، سيدعم شحنًا سلكيًا بقوة 60 واط. وبحسب المُسرب UniverseIce، سيشهد الشحن اللاسلكي للهاتف أيضًا تحسنًا ملحوظًا.

ووفقًا للمصادر، سيدعم Galaxy S26 Ultra شحنًا لاسلكيًا بسرعة 25 واط، أي أسرع بمقدار 10 واط مقارنة بـ S25 Ultra. كما كان هاتف S25 Ultra يدعم الشحن اللاسلكي العكسي بسرعة 4.5 واط، لكن لم يتضح بعد ما إذا كان S26 Ultra سيقدم نفس السرعة أم سيزيدها.

بالنسبة للطرازات الأخرى في سلسلة Galaxy S26، من المتوقع أن يدعم كل من Galaxy S26 وGalaxy S26+ شحنًا لاسلكيًا بسرعة 20 واط، مقارنةً بسرعة 15 واط في الإصدارات السابقة.

شارك UniverseIce أيضًا أبعاد كل من Galaxy S26 وGalaxy S26 Ultra، مؤكدًا أن هذه المعلومات هي البيانات الرسمية والدقيقة حتى الآن. بحسب التسريبات، سيبلغ قياس Galaxy S26 Ultra 163.6 × 78.1 × 7.9 ملم، بينما سيبلغ قياس Galaxy S26 149.4 × 71.5 × 6.9 ملم.

ومن الجدير بالذكر أن تقارير سابقة ذكرت أن أبعاد Galaxy S26 قد تكون 149.5 × 71.6 × 7.24 ملم، أو 149.3 × 71.4 × 6.96 ملم، ما يعني أننا سننتظر الإعلان الرسمي لمعرفة القياسات الدقيقة.

