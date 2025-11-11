تكنولوجيا: Nothing تطرح Phone (3a) Lite: تصميمٌ مميز وابتكار فائق بتكلفة معقولة تناسب الجميع

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Nothing النقاب اليوم عن هاتفها الذكي Phone (3a) Lite، والذي تم تصميمه بهدف جعل تجربة تكنولوجيا Nothing الفريدة في متناول الجميع، حيث يجمع الهاتف بين التصميم المميز والمزايا القوية ويوفر تجربة برمجية سلسة بتكلفة مناسبة، مؤكداً بذلك أن الابتكار والشخصية الفريدة لا يُشترط أن يكونا باهظي الثمن.

وبهذه المناسبة، قال ريشي كيشور جوبتا، المدير الإقليمي لدى Nothing في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: “تكمن أهمية Phone (3a) Lite في أنه يجعل تجربة شركة Nothing متاحة للجميع، مع المحافظة على التصميم المتميز والابتكار الفائق والاهتمام البالغ بأدق التفاصيل لكن بتكلفة مناسبة لشريحة أكبر من الناس. فهدفنا من هذا المنتج أن نثبت بأن التكنولوجيا المتطورة يمكن أن تتوفر للجميع بتكلفة معقولة”.

تصميم متميز

يقدم Phone (3a) Lite تصوراً جديداً لتصميم Nothing المميز الشفاف بأسلوب يعكس ثقةً وبساطةً في آن معاً. وبتصميمه المغطى بالزجاج، يجمع الجهاز بين طابع المتعة الكلاسيكي والاستخدام العملي اليومي، ليمنح المستخدم شعوراً بالإتقان والفخامة. يتوفر الهاتف باللونين الأبيض والأسود مع تفاصيل جذابة وهيكل بصري متقن تجعلانه يتفوق على جميع منافسيه في السوق.

علاوةً على ذلك، يمتاز Phone (3a) Lite بمتانته العالية، فهو حاصل على اعتماد IP54 (تصنيف مقاومة الغبار من المستوى 5، ومقاومة الماء من المستوى 4)، مما يضمن جهوزيته للاستخدامات اليومية. ويزيد الإطار الداخلي المصنوع من الألمنيوم من متانة الجهاز، مما يطيل عمره بصورة استثنائية.

وثق لحظاتك بدقة متناهية

يتميز Phone (3a) Lite بنظام كاميرا ثلاثية محسّن مزود بمستشعر رئيسي متطور بدقة 50 ميغابكسل لالتقاط صور احترافية وواقعية. وهو مدعوم بمحرك TrueLens Engine 4.0 المتوفر في هاتف الشركة الرائد Phone (3)، والذي يجمع بين إعدادات استثنائية للكاميرا وأدوات تحرير متقدمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي. كما يتميز الهاتف بمستشعر كبير من سامسونج مقاس 1/1.57 بوصة يلتقط الضوء بنسبة 64% متفوقاً بذلك على المستشعرات النموذجية في فئته، مما يضمن أداءً ممتازاً حتى في ظروف المشاهدة الصعبة. كما يوفر الهاتف أوضاع تصوير مختلفة لالتقاط صور استثنائية في مختلف ظروف الإضاءة وحالات التصوير، بما في ذلك Ultra XDR، وPortrait Mode، وAuto Tone، والوضع الليلي Night Mode، وMacro Mode، ووضع التقاط الحركة Motion Capture. وتوفر الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميغابكسل صور سيلفي ومكالمات فيديو واضحة، بينما تدعم الكاميرا الخلفية خاصية تسجيل مقاطع فيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطاراً في الثانية، وتصوير الحركة البطيئة بدقة 1080 بكسل بمعدل 120 إطاراً في الثانية.

Glyph Light: رؤية مميزة بإضاءة جديدة

يقدم Phone (3a) Lite واجهة Glyph Light، النسخة المطورة من واجهة Glyph الفريدة الخاصة بشركة Nothing، وهي مستوحاة من أضواء الإشعارات التقليدية، وتوفر مزايا استثنائية مثل Flip to Glyph المخصص للإشعارات الصامتة، وميزة Essential Notifications لإبراز جهات الاتصال الرئيسية، وCamera Countdown المخصصة لالتقاط الصور الجماعية. كما أن تسلسلات الإضاءةشرطة الإضاءأأأ القابلة للتخصيص للمكالمات وجهات الاتصال، والمقترنة بنغمات الرنين المميزة من شركة Nothing، تعزز بساطة Glyph Light وتجعلها أكثر تميزاً.

Nothing OS 3.5: تجربة ذكية ومبسطة

يجسد Phone (3a) Lite تجربة شركة Nothing المتكاملة مع نظام التشغيل Nothing OS 3.5 المدعوم بنظام Android 15، والذي تم تصميمه ليوفر واجهة مستخدم سلسة بكل المقاييس وقائمة على التخصيص الوظيفي. وتعمل خاصية Smart Drawer على تنظيم التطبيقات بشكل تلقائي، بينما تتيح ميزة Private Space حماية الملفات الشخصية، كما تقوم خاصية App Locker بتقييد الوصول إلى كل تطبيق على حدة. وتضمن شركة Nothing دعم هاتف Phone (3a) Lite بتحديثات نظام التشغيل Android حتى ثلاث سنوات و6 سنوات من التصحيحات الأمنية، مما يوفر طول عمر استثنائي للهاتف. وسيتم طرح تحديث Nothing OS 4.0 لهاتف Phone (3a) Lit مطلع عام 2026.

ويضم نظام Nothing OS 3.5 ميزات جديدة قائمة على الذكاء الاصطناعي مثل Essential Key وEssential Space اللتان تتيحان تسجيل الملاحظات والأفكار ومحتوى الوسائط، بينما توفر ميزة Essential Search وصولاً سهلاً إلى المحتوى المحفوظ دون الحاجة للاتصال بالإنترنت.

شاشة استثنائية

يمتاز هاتف Phone (3a) Lite بشاشة AMOLED كبيرة وأنيقة مقاس 6.77 بوصة، مع ذروة سطوع 3000 شمعة في وضع HDR ومعدل سطوع 1300 شمعة في الظروف الخارجية، لتوفر بذلك محتوى مميز بألوان نابضة بالحياة وبدرجات اللون الأسود العميقة. توفر هذه الشاشة بدقة FHD+ (1080 x 2392) صوراً واضحة بدقة 387 بكسل لكل بوصة، في حين يضمن معدل التحديث التكيفي فائق السلاسة 120 هرتز تنقلاً سلسلاً واستجابة عالية السرعة عند ممارسة الألعاب. كما تمتاز الشاشة بعمق ألوان 10 بايت وأكثر من 1.07 مليار لون ومعدل تعتيم PWM بتردد 2160 هرتز لمشاهدة خالية من الوميض تحمي العين من الإجهاد.

قوة وأداء مثاليان للاستخدام اليومي

يمتاز Phone (3a) Lite بسرعته وسلاسته بفضل معالج MediaTek Dimensity 7300 Pro المصنوع بتقنية 4 نانوميتر من TSMC. وتم تحسين وحدة المعالجة المركزية ثمانية النوى بسرعة تصل إلى 2.5 غيغا هرتز، مدعومةً بنظام تبريد السائل الذي يضمن الاستقرار الحراري أثناء جلسات الاستخدام المكثفة مع الألعاب.

يوفر الهاتف ذاكرة عشوائية فعلية بسعة 8 غيغابايت، وذاكرة عشوائية افتراضية بسعة تصل إلى 8 غيغابايت، ليصل بذلك إلى ذاكرة عشوائية مدمجة بسعة 16 غيغابايت، مما يتيح أداء العديد من المهام بسلاسة كبيرة، بينما يمكن توسيع سعة التخزين حتى 2 تيرابايت بواسطة بطاقات الذاكرة الخارجية microSD لتوفر أعلى مستوى من المرونة. وتضمن شبكة الجيل الخامس 5G المزدوجة وشبكة WiFi 6 وتقنية Bluetooth 5.3 اتصالات مستقرة وصوتاً سلساً بدون أي تأخير.

تصميم مسؤول وبطارية تدوم طويلاً

يتميز هاتف Phone (3a) Lite ببطاريته عالية السعة بواقع 5000 مللي أمبير في الساعة، بالإضافة إلى معالج MediaTek فائق الكفاءة وتحسينات نظام التشغيل Nothing OS 3.5، مما يضمن دوام شحن الهاتف مع الاستخدام المتعدد لمدة يومين تقريباً. وتدعم البطارية خاصية الشحن السريع بقوة 33 واط، مما يضمن شحنها بنسبة 50% خلال 20 دقيقة فقط، ويوفر الشحن السلكي العكسي بقوة 5 واط طاقة كافية لملحقات الهاتف.

السعر والتوافر

يتوفر هاتف Nothing Phone (3a) Lite باللونين الأبيض والأسود وبخيارين لسعة التخزين، بما يلبي مختلف احتياجات المستخدمين:

8 غيغابايت + 128 غيغابايت-بسعر 839 درهماً إماراتياً/ 749 ريالاً سعودياً

8 غيغابايت + 256 غيغابايت-بسعر 949 درهماً إماراتياً/ 899 ريالاً سعودياً

يبدأ بيع الهاتف في أسواق محددة عبر موقع Amazon ومتجر نون، وذلك يوم الثلاثاء 4 نوفمبر في دولة الإمارات العربية المتحدة، و15 نوفمبر في المملكة العربية السعودية.