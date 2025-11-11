تكنولوجيا: تقرير جديد يكشف سبب اعتماد سامسونج ثقبًا أكبر للكاميرا الأمامية في Galaxy S26 Ultra

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تشير أحدث التسريبات إلى أن هاتف Galaxy S26 Ultra من سامسونج سيأتي بتغيير ملحوظ مقارنة بسابقه، إذ سيحصل على ثقب أكبر للكاميرا الأمامية، يصل قطره إلى نحو 4 ملم. وكما يظهر في الصور المقارنة المسربة، يبدو الثقب الجديد أكبر بوضوح من نظيره في Galaxy S25 Ultra.

لكن لا ينبغي للمستخدمين أن يتوقعوا تحسنًا كبيرًا في جودة الكاميرا، فسبب تكبير الثقب لا يعود إلى زيادة حجم المستشعر، بل إلى توسيع زاوية التصوير في الكاميرا الأمامية.

ووفقًا للتسريبات، ستأتي كاميرا السيلفي في S26 Ultra بزاوية عرض تبلغ 85 درجة، وهي نفس زاوية الكاميرا الخلفية الرئيسية في S25 Ultra، مما سيسمح بالتقاط صور جماعية تضم عددًا أكبر من الأشخاص بسهولة، دون أن يعني ذلك تحسنًا فعليًا في جودة الصور، نظرًا لبقاء دقة المستشعر كما هي.

ومن جانب آخر، تُظهر الصور المسربة أن حواف الشاشة في Galaxy S26 Ultra تبدو مشابهة تقريبًا لتلك الموجودة في الإصدار السابق، وربما أكبر قليلًا.

ويعد ذلك ملفتًا للنظر، خصوصًا في ظل المنافسة مع شركات مثل أوبو وهاتفها Find X9، وOnePlus 15، وسلسلة شاومي 17 التي تقدم حواف أنحف. يبدو أن سامسونج لا تضع تقليص الحواف ضمن أولوياتها في الوقت الحالي.

