تكنولوجيا: تأجيل إطلاق iPhone Air 2 وفقًا لتقارير جديدة

كانت شركة أبل تستعد لإطلاق هاتف iPhone Air 2 في شهر سبتمبر المقبل إلى جانب أجهزة iPhone Fold وiPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max، بينما كان من المخطط أن تصل نسختا iPhone 18 وiPhone 18e معًا في ربيع عام 2027.

لكن وفقًا لتقرير جديد من موقع The Information، قررت أبل تأجيل إطلاق الجيل الجديد من iPhone Air، ويُرجح أن السبب وراء ذلك هو ضعف مبيعات النسخة الأولى من الهاتف، ما دفع الشركة إلى تقليص طلباتها من الموردين مؤخرًا.

ومن المتوقع أن تتوقف شركة Foxconn عن إنتاج iPhone Air بنهاية هذا الشهر، بعد أن أوقفت شركة Luxshare عملية التصنيع في أكتوبر الماضي. ويبدو أن أبل ما زالت تبحث عن هوية الهاتف الرابع الذي يمكن أن يجذب المستخدمين إلى جانب الإصدارات الثلاثة المعروفة: النسخة العادية، وPro، وPro Max.

قد يكون iPhone Fold هو هذا الخيار الجديد في العام المقبل، لكن من الواضح أن سلسلة iPhone Air لم تحقق النجاح المنشود، تمامًا كما فشلت سابقًا محاولات أبل مع نماذج mini وPlus التي لم تلقَ رواجًا كافيًا في الأسواق.

وفي حال لم يتم إلغاء iPhone Air 2 نهائيًا، فمن المرجح أن تكشف عنه أبل في ربيع 2027 إلى جانب iPhone 18 وiPhone 18e. وتشير التسريبات الأخيرة إلى أن الهاتف سيحصل على كاميرا خلفية مزدوجة، وهي الميزة التي كان من المفترض أن تتوفر في الإصدار الأول منذ البداية.

