الفرنسي كولو مواني يتجنّب الخضوع لجراحة بعد إصابته في الفك

الرياص - اسماء السيد - لندن : سيتجنّب الفرنسي راندال كولو مواني، مهاجم نادي توتنهام الإنكليزي لكرة القدم الذي أصيب في الفك السبت، الخضوع لعملية جراحية وفق ما علمته وكالة فرانس برس الثلاثاء من مصدر قريب من الملف.

وتعرّض كولو مواني (26 عاما) الذي يشغل مركز الجناح أو المهاجم الصريح، لكسر في الفك خلال اصطدام مع المدافع هاري ماغواير في مواجهة مانشستر يونايتد ضمن الدوري الإنكليزي السبت، حيث استُبدل بين الشوطين في المباراة التي انتهت 2 2.

واضطر وصيف كأس العالم 2022 (31 مباراة دولية و9 أهداف) إلى الانسحاب من معسكر المنتخب الفرنسي لمباراتيه الأخيرتين في تصفيات مونديال 2026.

وكان احتمال الخضوع لجراحة الذي أُثير في البداية، قد يحرمه من المنافسة لأشهر عدة.

وعلمت فرانس برس من مصدر أن العملية لن تكون ضرورية، مؤكّدة بذلك ما ورد في تقارير إعلامية، لكن من دون تحديد مدة غيابه بدقّة.

ويحتل توتنهام المركز الخامس في الدوري قبل التوقف الدولي وستكون أمامه استحقاقات صعبة، إذ سيزور غريمه اللندني أرسنال المتصدر في 23 من الشهر الحالي، قبل لقاء باريس سان جرمان بطل أوروبا بعد ذلك بثلاثة أيام في فرنسا ضمن دوري الأبطال.

وانضم كولو مواني إلى توتنهام قادما من سان جرمان بالإعارة في سوق الانتقالات الصيفي، لكن انطلاقته تأجلت بسبب إصابة في الفخذ، قبل أن يعود تدريجيا إلى المنافسة في النصف الثاني من تشرين الأول/أكتوبر، حيث شارك أساسيا للمرة الثالثة تواليا مع الفريق السبت الماضي.