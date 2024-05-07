"القارب" فيلم نادر لعمر الشريف يعرض في الدورة الثانية لمهرجان الغردقة لسينما الشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت إدارة مهرجان الغردقة لسينما الشباب في دورته الثانية هذا العام برئاسة السيناريست محمد الباسوسي، عن عرض فيلم نادر للفنان العالمي الراحل عمر الشريف بعنوان "القارب" وهو مشروع تخرج المخرج الكبير هاني لاشين قدمه عام 1980 عند تخرجه من المعهد العالي للسينما، إلى جانب عرض فيلم آخر بعنوان "مع مرتبة الشرف".

وتحدث المخرج الكبير هاني لاشين عن تفاصيل تعاونه الأول مع الفنان العالمي عمر الشريف وذلك في بيان رسمي، وعلق: "كنت أجهز لفيلم القارب الذي تناولت فيه الدور الذي لعبه المصريون في اكتشاف هذه الوسيلة المائية المهمة التي اكتشفوها نتيجة وجود نهر النيل العظيم، وكان الفنان الكبير عمر الشريف عائدًا لتوه من الخارج وقررت وأنا شاب في مقتبل العمر أن أطرق البيوت من أبوابها وذهبت إليه ووجدت منه كل ترحاب وتشجيع وحماس للمشاركة في العمل".

واستكمل: "في أول يوم تصوير ذهبت إلى البلاتوه وعرفت وقتها سر عالمية عمر الشريف التي لم تأت من فراغ، حيث فوجئت إنه متواجد بالاستوديو قبل موعد التصوير المحدد بساعتين وانتهينا من التصوير وشاهد الفيلم بعد الانتهاء منه وأشاد به وهو ما كان سببًا في حماسه لنتعاون سويًا في فيلمي أيوب والأراجوز".

وأعرب "لاشين" عن سعادته بعرض فيلمي "مع مرتبة الشرف" و"القارب" في مهرجان الغردقة لسينما الشباب في دورته الثانية، وشدد على أن عرض الأعمال الأولى للمخرجين الكبار فرصة حقيقية لكل سينمائي شاب ليتعرف على أفكار ورؤى أجيال سينمائية سبقته خاصة وأن هذه الأعمال تكشف إلى حد كبير عن موهبة صاحبها وتحدد خريطة مشواره ومستقبله الفني".

تخرج المخرج الكبير هاني لاشين في المعهد العالي للسينما عام 1976 وهي الدفعة التي ضمت عدد من كبار السينمائيين منهم المخرج الكبير عمر عبدالعزيز والكاتب الكبير عاطف بشاي ومدير التصوير الكبير محسن أحمد، وعمل لاشين فور تخرجه مساعدًا لعدد من كبار المخرجين، منهم حسن الإمام ونادر جلال ومحمد عبدالعزيز وأحمد يحيى، ومن أشهر الأفلام التي أخرجها "أيوب، الأراجوز، ليه يا دنيا، العودة، العصفور، الفرح، في العشق والسفر"، كما أخرج عدد من الأعمال التليفزيونية منها "البحار مندي، ألف ليلة وليلة، راجعلك يا إسكندرية، بيت الباشا، طيور الشمس، زمن عماد الدين".

يذكر أن الدورة الثانية لمهرجان الغردقة السينمائي لسينما الشباب تقام في الفترة من 19- 25 سبتمبر المقبل.

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