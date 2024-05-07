قصور الثقافة تحتفل بعيد القيامة المجيد على مسرح السامر غدً

ياسر رشاد - القاهرة -

ضمن برنامج وزارة الثقافة، وبرعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، غدا الأربعاء، احتفالية فنية في الثامنة مساء، بمسرح السامر بالعجوزة.

تنظم الاحتفالية بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، ويشارك بها فريق كورال "أغابي" بقيادة المدربة أماني فوزي.

ويقدم الفريق مجموعة من الترانيم الجديدة والتراثية بمصاحبة الألحان القبطية، بجانب ميدلي مدائح للسيد المسيح بمشاركة عدد من المرنمين المتميزين.

وتعد الاحتفالية التعاون الثاني مع فريق كورال "أغابي"، بعد الأولى التي أقيمت بمناسبة عيد الميلاد المجيد في يناير الماضي، وتأتي ضمن أجندة فعاليات حافلة لهيئة قصور الثقافة هذا الأسبوع تضم مجموعة ثرية ومكثفة من الفعاليات الثقافية والفنية احتفالا بعيد القيامة وأعياد الربيع واستمرار احتفالات عيد العمال وعروض الموسم المسرحي وأفلام السينما وملتقيات مشروع أهل مصر وغيرها من الفعاليات التي تلقى إقبالا وتفاعلا كبيرا بالمحافظات.

"فلسطين في المسرح المصري".. ملف خاص في العدد الجديد لجريدة "مسرحنا"

من ناحية أخرى ، صدر حديثا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، العدد الجديد من الإصدار الإلكتروني لجريدة "مسرحنا"، "871".

نطالع في المتابعات والأخبار تقريرا خبريا لياسمين عباس عن مهرجان إيزيس ورئيسته الشرفية إلهام شاهين في ضيافة المجلس القومي لحقوق الإنسان، وتكتب همت مصطفى عن جديد هيئة الكتاب "المدسوس.. ومسرحيات أخرى" لـ يس الضوي، ويتابع محمود عبد العزيز تكريم اسم الفنان القدير أشرف عبد الغفور بالمسرح القومي.

وحول عروض مسرح الثقافة الجماهيرية بالموسم الحالي تلتقي همت مصطفى مع فريق عرض "مشعلو الحرائق" لفرقة كفر شكر، وتلتقي آية سيد مع فريق عرض "رصد خان" لفرقة دسوق المسرحية.

وأعدت الجريدة ملفا خاصا بعنوان "القضية الفلسطينية بوصلة العرب.. فلسطين في المسرح المصري".. "من نحن ومن العدو ؟" إعداد أحمد زيدان، ويشمل الملف المسرح بين مصر وفلسطين على مائدة حوار المجلس الأعلى للثقافة والتي نظمتها لجنة المسرح ومقررها د. سامح مهران... أدار الجلسة الأولى الناقد والشاعر محمد بهجت وتحدث بها الناقد محمد الروبي رئيس تحرير جريدة مسرحنا والدكتور سيد على إسماعيل، متابعة رنا رأفت.

الجلسة الثانية "فلسطين في المسرح المصري" أدار الندوة الدكتورة سامية حبيب، وشارك بها كل من د. عمرو دوارة، أحمد عبد الرازق، محمد السيد عيد، د. محمد سمير الخطيب، متابعة آية سيد

وتابعت سامية سيد مناقشة رسالة ماجستير للباحثة دينا كمال بعنوان "الصراع العربي الصهيوني في المسرح المصري في الفترة من 1948 – 1979".

وفي قسم الحوارات والتحقيقات حاورت آية سيد الفنان القدير غنام غنام حول عرض "بأم عيني" الذي استضافه المجلس الأعلى للثقافة ولجنة المسرح بساحة الهناجر

وفي قسم رؤى يكتب د. محمود كحيلة مكفوفي الزقازيق بحري يشخصون "الثعلب والحنطة" لنصار عبد الله .

وفي قسم نوافذ يكتب د. عبد الرحمن بن زيدان "المسرح بين العرض والتلقي.. في تجربتي القرائية"، ويكتب عيد عبد الحليم المسرح الجماعي ونهاية عصر النجم، ويترجم أحمد عبد الفتاح الجزء الثاني من كتاب "المكان المسرحي.. الموجه" تأليف ليزا ماري بوللر.

ويبحر بنا د. سيد علي إسماعيل في الجزء الثالث والأربعين من تاريخ مسرح نجيب الريحاني وتفاصيله المجهولة بعنوان "الجنيه المصري في بنك الريحاني الأهلي!".

جدير بالذكر أن جريدة "مسرحنا" الالكترونية تصدر بشكل أسبوعي، ويترأس تحريرها الكاتب والناقد محمد الروبي والكاتب ابراهيم الحسيني رئيس التحرير التنفيذي، والشاعر والكاتب أحمد زيدان رئيسا لقسم الأخبار والمتابعات، والمخرج حازم الصواف رئيسا لقسم التحقيقات والحوارات، والديسك المركزي الشاعر محمود الحلواني، تصحيح رمضان عبد العظيم، تصوير مدحت صبري، والإخراج الفني لوليد يوسف.