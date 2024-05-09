خاص - رانيا يوسف في رد قوي على منتقدي ملابسها .. وعن وضعها العاطفي : " كنت معجبة برجل مطلق ولكن "

ميرنا وليد - بيروت - نجمة جريئة ومختلفة لا تعطي أي اهتمام للانتقادات، بل تركيزها الكامل على حياتها الشخصية وعملها في الفن، حرصت طوال مشوارها الفني على الظهور في أدوار مختلفة ومناقشة قضايا مجتمعية في أعمالها، كما أنها من الممثلات اللواتي يعطين الفرصة لمخرجين وكتاب جدد .. وكان لموقع "الفن" هذا الحوار مع رانيا يوسف، الذي تحدثت خلاله عن مشاركتها في لجنة تحكيم مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، وكواليس مسلسلها "بقينا اتنين"، بالإضافة إلى دخولها عالم الغناء.

في البداية حدثينا عن أسباب مشاركتك في مسلسل "بقينا اتنين"؟

أنا دائما أختار الأعمال القريبة من الجمهور، وشخصيتي في العمل تشبهني للغاية لأني مررت بما مرت به الشخصية من مشاكل زوجية وطلاق وغيرها، كما أن العمل سلط الضوء على قضية مهمة وهي أهمية اللجوء إلى طبيب نفسي أو استشاري أسري في حال وجود مشاكل بين الزوجين، وبالتالي كان هناك الكثير من الأسباب التي دفعتني لقبول المسلسل.

كان من المفترض عرض "بقينا اتنين" خارج شهر رمضان .. فهل عرضه في هذا الشهر فاده؟

تأجيل عرض المسلسل لرمضان لم يضر العمل إطلاقًا، بالعكس ردود الأفعال كانت جيدة للغاية والجمهور استمتع بما قدمناه، خاصة أن أحداث المسلسل خفيفة.

بعض جمهور نادي الزمالك شعر بغضب بسبب تعليقاتكم عن النادي خلال أحداث المسلسل .. فما ردك على ذلك؟

بالعكس الأمر لم يكن مقصوداً تمامًا، ونحن نحترم الجميع ولم يكن غرضنا التنمر أو الاستهزاء بأي نادٍ، وأتوجه بالإعتذار لأي شخص شعر بالضيق.

وماذا عن انتمائك الكروي؟

أنا أهلاوية متعصبة وأحب نادي الأهلي منذ صغري وأحرص على متابعة المباريات، لكني أحب باقي الأندية أيضًا.

كونك مررت بتجربة شخصية ياسمين نفسها في "بقينا اتنين".. هل تدخلتِ في السيناريو وأضفتِ بعض الملاحظات؟

أنا بطبعي لا أتدخل في أي سيناريو، ولكن يكون عندي بعض الملاحظات وأتناقش فيها مع مؤلف العمل والمخرج، وإنه الأمر الذي حدث خلال كواليس "بقينا اتنين"، إذ خلال قراءتي للسيناريو وجدت بعض المواقف المشابهة لحياتي، فكنت أقترح بعض الجمل أو المواقف على المخرج طارق رفعت والمؤلفة أماني التونسي، وبالفعل كانا يستمعان لها وننفذ في النهاية الأصلح للعمل.

لاحظ الجمهور عليك زيادة بالوزن في مسلسل "بقينا اتنين".. فهل الأمر مقصود أم أنك تمرين بوعكة صحية؟

مررت بوعكة صحية خلال الفترة الماضية وتناولت مجموعة من الأدوية التي تتسبب في حبس المياه في الجسم، فكان ذلك سبب ظهوري بوزن زائد في المسلسل، ولكني توقفت عن تناول تلك الأدوية مؤخرا، فعاد وزني لطبيعته وأصبحت أظهر بشكل رشيق.

حدثينا عن مشاركتك في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة وما معايير حكمك على أي فيلم شاهدته؟

أنا بطبعي أحب المشاركة والظهور في المهرجانات الفنية، ومهرجان أسوان له معزة خاصة على قلبي، كما أن تجربة لجان التحكيم تضيف لي الكثير لأنني من خلالها أتعرف على أفكار وثقافات جديدة في مهنة الفن، ولدي بعض المعايير في اختيار الأفلام مثل جودة السيناريو والإخراج والتصوير، وأهنئ جميع صناع الأفلام الفائزة.

دائما يتردد عن رانيا يوسف أنها تحضر المهرجانات الفنية من أجل الترند .. فما ردك على ذلك؟

هذا الأمر غير صحيح إطلاقًا وأنا لا أبحث عن الترند بل بالعكس الترند هو من يبحث عني، وأنا لا أهتم بتلك المهاترات، بل أركز في حياتي وعملي، كما أنني أرفض حصر المهرجانات الفنية في الإطلالات الخاصة بالفنانين، لأن هناك ندوات ونقاشات عديدة حول صناعة الفن تتم خلال أيام المهرجانات الفنية، وإنه الأمر الذي يستحق تسليط الضوء عليه.

هل فكرت رانيا يوسف في الابتعاد عن الملابس الجريئة حتى تسلم من انتقادات الجمهور؟

أنا لا اتدخل في اختيارات أحد وبالتالي لدي كامل الحرية في الظهور بالملابس أو الشكل الذي أريده، ولم أندم إطلاقًا على ذوقي في الملابس، ولن أغير من نفسي لإرضاء لأحد، ومن يحبني سيظل يحبني بأسلوبي وشكلي.

تشاركين في أكثر من عمل في توقيت واحد .. فهل ذلك بسبب احتياجك للأموال أم بسبب جودة الأعمال المعروضة عليك؟

أنا لدي قدرة على تصوير أكثر من عمل في توقيت واحد، كما أنني اكتسبت خبرة كبيرة في السنوات الماضية في كيفية تقديم أكثر من شخصية، وهذا لا يمنع أنني أوافق على بعض الأعمال بسبب احتياجي للأموال.

كيف تتعاملين مع الجمهور في الشارع وهل تتعرضين لمضايقات؟

نادراً ما أخرج إلى أماكن عامة بسبب الزحمة الذي تحدث عندما يكتشف الجمهور أنني متواجدة، وفي بعض الأحيان اتعرض للمضايقات، ولكني أتفهم ذلك الأمر ولا أتضايق من الزحمة لأن ذلك يدل على حب الجمهور لي.

مهنة الفن فيها الكثير من الصعوبات .. فلماذا وافقتِ على دخول ابنتك عالم التمثيل وهل حاولتِ منعها؟

أنا لا أجبر ابنتي على شيء، ودخول ابنتي نانسي الفن جاء بناء على ترشيح المخرج رؤوف عبد العزيز، أي أنني لم أتدخل تماما في ترشيحها، وهي تحمست للأمر للغاية وكانت تفكر في ترك دراستها في مجال الموضة والتركيز في التمثيل ولكنني رفضت.

ألم تخافي من تعرضك للانتقادات بعد دعوتك الراقصة جوهرة لحضور مهرجان أسوان؟

نهائياً، أنا دعوتها لزيارة أسوان حتى تشاهد طبيعتها وتكون سببًا في الترويج للسياحة المصرية، لأنها لديها الكثير من المتابعين من روسيا، ولا أرى أي مانع في تواجدها.

قلتِ إن بعض المخرجين يختارونك بسبب شكلك فقط .. فمن المخرج الذي استطاع أن يبرز موهبة رانيا يوسف ولم يعتمد على شكلها؟

المخرج محمد ياسين هو أكثر مخرج استطاع أن يبرز موهبتي وجعلني أقدم أفضل ما عندي، لأنه يعتمد على موهبتي ولا يكون تركيزه الكامل على شكلي ومظهري فقط، وحالياً أصبحت لدي خبرة كبيرة في معرفة المخرج الذي يريدني معه لموهبتي والذي يريدني معه في العمل لمجرد أنني سيدة جميلة.

سبق وصرحتِ بأنك تعيشين قصة حب جديدة ثم عدتِ ونفيتِ .. فما حقيقة الأمر؟

الجمهور اختلط عليه الأمر والموضوع باختصار أنني معجبة برجل مطلق، ولكن الأمر لم يتعدَ حدود الإعجاب المتبادل، لكني لم أرتبط به، وفي حال ارتباطي أو زواجي سوف أعلن عن الأمر.

ما جديدك في الفترة المقبلة؟

أن أدخل عالم الغناء وأتعاون مع المخرجة بتول عرفة في فيديو كليب جديد استعراضي، وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور، خاصة أنني شخص مغامر ويحب التنوع والتجديد، كما أنني أعود للسينما بفيلمين جدد وهما "حمام العريس" مع حسين فهمي وعمرو عبد الجليل وأتعاون به مع مخرج واعد وهو حسن صالح، بالإضافة لفيلم "زبدة سايحة".