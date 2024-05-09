ميرنا وليد - بيروت - عبرت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي عن سعادتها الكبيرة لتصدرها كأول فنانة عربية غلاف مجلة شهيرة.

وكتبت وهبي في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي معلقة على 3 صور لها إحداها وهي تظهر على الغلاف:"يسعدني أن أكون أول فنانة عربية تظهر على غلاف مجلة L'Officiel Monaco! شكرًا لكم".

إشارة إلى أن هيفا بدت بثلاث إطلالات مختلفة، فقد بدت كما ظهرت على بوستر أغنيتها الجديدة "نحلة" بشورت جينز وتوب وجناحي نحلة، وفي صورة أخرى ارتدت فستاناً زهرياً بكمين طويلين ومغطى من أعلى حتى الرقبة وضيقاً ووقف نفس طريقة الصورة الأساسية، وقد رفعت شعرها إلى الوراء، أما الصورة الثالثة فجاءت بالأبيض والأسود وقد تركت شعرها منسدلاً وارتدت توب وجينز وBoots طويل إلى ما فوق الركبة وcollant مشبّك".

إشارة إلى أن أغنية نحلة ما زالت تحصد نجاحاً كبيراً محققة مليون و600 ألف مشاهدة بعد 4 أيام فقط من طرحها على يوتيوب.





كانت هذه تفاصيل خبر هيفا وهبي سعيدة لظهورها كأول فنانة عربية على غلاف هذه المجلة العالمية-بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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