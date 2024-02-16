شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. وقوف لاعبى الأهلى وشباب بلوزداد الجزائرى دقيقة حداد على روح العامرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وقف لاعبو فريقى الاهلى وشباب بلوزداد الجزائرى دقيقة حداد على روح العامرى فاروق نائب رئيس القلعة الحمراء في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب 5 چويلية ضمن الجولة الرابعة من عمر المجموعة الرابعة لبطولة دوري ابطال أفريقيا.
ويضم تشكيل الأهلي للمباراة ، كلاً من : مصطفى شوبير ومحمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول وأكرم توفيق ومروان عطية وإمام عاشور وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وموديست.
أما الفريق الجزائري فيلعب المباراة ، بتشكيل ضم ، كلاً من : أليكسيس جيندوز، حسين بن عيادة ، شعيب قداد ، معاد حداد ، يوسف لعواقي ، عبد الرؤوف بن غيث ، حسين سامي ، أكرم بوراس، عبد الرحمن مزيان ، ليونيل وامبا ومحمد بلخير
ويدخل الأهلي ، مباراة الليلة مُتربعاً على قمة المجموعة بـ5 نقاط يليه يانج أفريكانز في المركز الثاني بنفس الرصيد ثم يأتي شباب بلوزداد ثالثاً بـ4 نقاط وأخيراً ميدياما الغاني بنفس الرصيد.
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