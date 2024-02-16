شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. وقوف لاعبى الأهلى وشباب بلوزداد الجزائرى دقيقة حداد على روح العامرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقف لاعبو فريقى الاهلى وشباب بلوزداد الجزائرى دقيقة حداد على روح العامرى فاروق نائب رئيس القلعة الحمراء في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب 5 چويلية ضمن الجولة الرابعة من عمر المجموعة الرابعة لبطولة دوري ابطال أفريقيا.

ويضم تشكيل الأهلي للمباراة ، كلاً من : مصطفى شوبير ومحمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول وأكرم توفيق ومروان عطية وإمام عاشور وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وموديست.