الدولار الكندي يرتفع هامشيًا بعد إعلان كندا فرض رسوم انتقامية على السلع الأمريكية

ارتفع الدولار الكندي بشكل طفيف أمام نظيره الأمريكي الثلاثاء، بينما تراجعت عوائد السندات، مع تقييم المستثمرين أحدث تصعيد في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وكندا وتأثيره المحتمل على مسار السياسة النقدية لـبنك كندا.

وارتفع الدولار الكندي 0.1% إلى 1.3835 دولار كندي لكل دولار أمريكي، أو ما يعادل 74.21 سنتًا أمريكيًا، ليستعيد جزءًا صغيرًا من خسائر الاثنين التي جاءت بعد فشل الولايات المتحدة وكندا في التوصل إلى اتفاق تجاري كان من شأنه تجنب فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على بعض السلع الكندية.

وردت كندا الثلاثاء بفرض رسوم جمركية انتقامية على واردات أمريكية تبلغ قيمتها نحو 20 مليار دولار سنويًا، إلى جانب إطلاق حزمة دعم للشركات والعمال، في إجراء يطابق الرسوم الأمريكية الأخيرة على أساس «الدولار مقابل الدولار».

وقال رويس مينديز، رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي لدى ديجاردان، في مذكرة: «سيكون تصعيد الحرب التجارية صعبًا على بنك كندا التعامل معه».

وأضاف أن التأثير الصافي على النمو الاقتصادي سيكون سلبيًا بوضوح، لكن الجمع بين الرسوم الانتقامية واستمرار ارتفاع أسعار النفط يعني أن مسؤولي البنك المركزي سيترددون في تقديم تحفيز نقدي.

ولا يزال سوق المقايضات يتوقع أن تكون الخطوة المقبلة لبنك كندا رفع أسعار الفائدة، مع تسعير احتمال يبلغ نحو 40% لرفعها بحلول نهاية العام.

ومنذ بداية الشهر، ارتفع الدولار الكندي 1.3%، مع إشارة البيانات إلى تحسن النشاط الاقتصادي المحلي، في حين سجل الدولار الأمريكي تراجعًا واسع النطاق.

وتراجعت أسعار النفط، أحد أهم صادرات كندا، بعدما قلل المتعاملون من تأثير أحدث حملة عقوبات أمريكية على إيران، معتبرين أن الضغوط الاقتصادية تمثل خطرًا أقل على إمدادات النفط مقارنة بالتصعيد العسكري. وكانت العقود الآجلة للخام الأمريكي منخفضة 3.3% عند 82.19 دولار للبرميل.

تراجع عوائد السندات الكندية

تراجعت عوائد السندات الكندية عبر مختلف آجال الاستحقاق، إذ انخفض عائد السند لأجل 10 سنوات بمقدار 3.8 نقطة أساس إلى 3.646%، مواصلًا تراجعه من أعلى مستوى في عامين البالغ 3.770% الذي سجله الجمعة.

وكان تراجع عائد السند الكندي لأجل 10 سنوات أقل من نظيره الأمريكي الثلاثاء، إلا أن انخفاضه على مدار يومين، والبالغ 12 نقطة أساس، كان الأكبر بين سندات حكومات دول مجموعة السبع.