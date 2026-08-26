شكرا لقرائتكم خبر عن الريبل يحافظ على زخمه الصعودي قرب 1.50 دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحافظ عملة الريبل التابعة لـ"ريبل" على نظرة صعودية قوية، بينما تتحرك بالقرب من مستوى 1.50 دولار في تداولات الثلاثاء.

وكانت العملة قد قفزت 72% الأسبوع الماضي، لتصل إلى 1.70 دولار، قبل أن تتراجع بحثًا عن مستويات دعم وسط عمليات محتملة لجني الأرباح، وبعد موجة صعود قوية دفعت السوق إلى مستويات مرتفعة.

وفي حال حافظ المشترون على الزخم فوق مستوى 1.50 دولار وشكلوا منطقة طلب قوية، فإن احتمالات اختراق السعر باتجاه 1.70 دولار ثم 2.00 دولار سترتفع بشكل كبير.

ترقب خطاب وارش

وتراجعت عوائد السندات، إذ انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بأكثر من 7 نقاط أساس إلى 4.625%.

وكانت العوائد قد تراجعت أيضًا يوم الاثنين، بعدما أفادت تقارير بأن وزارة الخزانة الأمريكية قد تستخدم حسابها العام البالغ تريليون دولار لتمويل عمليات إعادة شراء السندات. وفي الوقت نفسه، تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 3% يوم الثلاثاء.

وينتظر المستثمرون حاليًا صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) لشهر يوليو يوم الأربعاء، وهو المقياس المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي لمتابعة التضخم.

ومن المقرر أن يختتم رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش الأسبوع بخطاب يوم الجمعة خلال الندوة السنوية للبنك المركزي في جاكسون هول بولاية وايومنغ، في كلمة قد تكون مؤثرة في تحركات الأسواق.

ويأتي الخطاب بعد أسبوع من إعلان وزارة الخزانة الأمريكية خطة لمضاعفة حجم عمليات إعادة شراء السندات المقررة، في إطار جهود تهدف إلى الحد من ارتفاع عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل.

صناديق الريبل والعقود الآجلة تجذب اهتمام المستثمرين

تستند النظرة الصعودية لـ الريبل إلى تحسن المعنويات في سوق العملات المشفرة، مدعومة ببرنامج وزارة الخزانة الأمريكية لإعادة شراء السندات طويلة الأجل، إلى جانب تجدد تحركات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) نحو وضع قواعد تنظيمية أكثر وضوحًا لصناعة العملات المشفرة.

وبلغت معنويات سوق العملات المشفرة 74 نقطة يوم الثلاثاء، لتبقى ضمن منطقة الجشع وفق مؤشر «الخوف والجشع»، مقارنة مع 73 نقطة في اليوم السابق، و41 نقطة فقط الأسبوع الماضي عندما كان المؤشر في منطقة الخوف.

وواصلت صناديق الاستثمار المتداولة الفورية لـ الريبل المدرجة في الولايات المتحدة تسجيل تدفقات إيجابية، إذ استقطبت 14 مليون دولار يوم الاثنين. ورغم انخفاضها من 18 مليون دولار يوم الجمعة، فإنها مددت سلسلة التدفقات الإيجابية إلى خمسة أيام متتالية.

وبلغ إجمالي التدفقات التراكمية 1.57 مليار دولار، ارتفاعًا من 1.55 مليار دولار خلال الفترة نفسها، فيما وصلت الأصول المدارة إلى 1.44 مليار دولار.

كما بدأ الطلب من المستثمرين الأفراد في الارتفاع تدريجيًا، إذ استقر إجمالي الفائدة المفتوحة للعقود الآجلة عند نحو 2.5 مليار وحدة من الريبل يوم الثلاثاء، مقارنة مع 2.47 مليار وحدة في اليوم السابق.

ويعزز ارتفاع الفائدة المفتوحة النظرة الصعودية، مع زيادة عدد المتداولين الذين يخوضون مراكز أكثر مخاطرة. إلا أن ارتفاعها يستدعي الحذر وتوقعات أكثر اعتدالًا، إذ قد يحدث تصحيح مفاجئ إذا فشل السعر في اختراق مستوى المقاومة عند 1.50 دولار.