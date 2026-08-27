اليابان | كاكو ساتوشي.. معرض في يوكوهاما يحتفي بأعمال رائد كتب الأطفال المصورة

يحتفي معرض في مدينة يوكوهاما بإرث مؤلف كتب الأطفال والرسوم المصورة كاكو ساتوشي، بالتزامن مع الذكرى المئوية لميلاده. وعلى مدى عقود، أسرت قصصه الخيالية، من داروما الصغير واللصوص المبتدئين إلى الغربان التي تعمل في صناعة الخبز، قلوب أجيال من الأطفال اليابانيين، لتظل أعماله حاضرة في ذاكرة الطفولة اليابانية.

متجذر في الفولكلور

يستمر حتى 23 سبتمبر/أيلول معرض يقام في الذكرى المئوية لميلاد كاكو ساتوشي (1926–2018)، الكاتب الياباني المتخصص في أدب الأطفال، وذلك في متحف محافظة كاناغاوا للأدب الحديث. وقد ألّف كاكو أكثر من 600 كتاب، واشتهر على نحو خاص بسلسلة ”داروما الصغير“، التي تعيد تقديم الراهب البوذي الشهير في صورة طفل فضولي. كما أن الشخصيات الأخرى في السلسلة، التي تلعب مع داروما وتخوض معه مغامرات، متجذرة هي الأخرى في الفولكلور والمعتقدات اليابانية، ومن بينها الشيطان الصغير ”تينغو“ الشبيه بالطائر، و ”كاميناري الصغير“، الذي يعتقد أنه تجسيد ذو قرون لإله الرعد. وتقول سوزوكي ماري –ابنة كاكو– إن ”داروما الصغير“ يجمع في شخصيته جوانب من شخصيات الكثير من الأطفال الذين التقاهم الكاتب في حياته.



طبعة يابانية من كتاب ”داروما-تشان إلى تينغو-تشان (داروما الصغير وتينغو الصغير)“ (1967). (© Nippon.com)



معروضات مرتبطة بسلسلة ”داروما الصغير“، أما الملصق الموجود في الخلف فقد رسمه كاكو خصيصا للمعرض الأول لأعماله في المتحف عام 2008. (© Nippon.com)

ومن أبرز معالم المعرض ركنٌ تصطف فيه الرسومات الأولية والأعمال الفنية النهائية لكتاب ”داروما الصغير وتينغو الصغير“، بما يتيح المقارنة بينها. وتكشف هذه الأعمال عن اهتمام كاكو بالتفاصيل، ومن ذلك تعديله ارتفاع حذاء الغيتا الخشبي الذي يرتديه تينغو، بحيث تتلاقى عينا الشخصيتين.



العمل الفني النهائي لمشهد من ”داروما الصغير وتينغو الصغير“. (© معهد كاكو للأبحاث)



الرسومات الأولية للمشهد أعلاه. (© معهد كاكو للأبحاث)

وفي أجزاء أخرى من السلسلة، يلتقي داروما الصغير بما يعتقد أنه إله الرعد وبالأرانب وبشبل نمر، وبطفل مستوحى من شخصية دايكوكوتين، الذي يعتقد أنه إله الرخاء. وقد ترجمت كتب هذه السلسلة إلى الإنجليزية والصينية والكورية ولغات أخرى.



رسومات من ”داروما الصغير وتينغو الصغير“. (© Nippon.com)

دعم الأطفال من خلال العمل المجتمعي

أثناء دراسته الكيمياء التطبيقية في جامعة طوكيو، شارك كاكو أيضا في أنشطة مسرحية. وبعد تخرجه عام 1948، بدأ العمل في وظيفة مكتبية، لكنه كان يقضي أوقات فراغه في مبادرة للرعاية الاجتماعية تدعم تعلم الأطفال ولعبهم في كاواساكي بمحافظة كاناغاوا.



كاكو ساتوشي في شبابه. وتصف الكتابة الموجودة بجانب الصورة كيف عرض الاستوديو الذي التقطت فيه الصورة صورته في نافذته لعدة أشهر كنموذج. ويقول مازحا إن هذه كانت المرة الأولى والأخيرة التي سيسمح فيها بحدوث أمر كهذا. (© معهد كاكو للأبحاث)

كان كاكو يرسم الصور، ويلعب مع الأطفال، ويؤلف قصصا لمسرح ”كاميشيباي“ الورقي، وهي قصص تروى بأسلوب درامي باستخدام بطاقات صور كبيرة. ويضم المعرض البطاقات الخاصة بأحد أعمال كاكو المبكرة في مسرح كاميشيباي بعنوان ”أمي“، الذي استند إلى كتابات الأطفال ورسوماتهم لتصوير حياة الأسر التي كانت فيها الأمهات يعملن لإعالة أطفالهن بعد وفاة الآباء في الحرب. ويعرض هذا العمل، إلى جانب أعمال أخرى من بدايات مسيرته الإبداعية، للمرة الأولى.



بطاقات صور من ”أمي“ (1953). (© Nippon.com)

وقد لفتت إحدى رسومات كاكو أنظار أحد الناشرين، ما قاده إلى الظهور الأول في عالم النشر من خلال كتاب الأطفال المصور بعنوان ”بناؤو السدود“.

اللصوص والغربان

في عمل كاكو الشهير بعنوان ”مدرسة اللصوص“، يجد المدير نفسه، بدلا من أن يكون معلما بارعا في فن السرقة، يتخبط مع طلابه ويرتكب الأخطاء واحدا تلو الآخر. وتستند هذه القصة إلى أحد أعمال كاكو السابقة في مسرح كاميشيباي.



عمل فني أصلي من ”مدرسة اللصوص“ (1973). (© معهد كاكو للأبحاث)

ألّف كاكو الكثير من الأعمال عن الغربان، أشهرها ”مخبز السيد غراب“. ويحقق المخبز الذي يحمل اسم القصة نجاحا هائلا من خلال إعداد 84 نوعا مختلفا من الخبز بأشكال غير مألوفة، تتراوح بين الفطر والحمار الوحشي وقلم الرصاص، والمنشار والطائرة والكمان. ويستمتع القراء الصغار برؤية هذه التشكيلة الغريبة من أنواع الخبز وهي تمتد على صفحتين كاملتين.



طبعة يابانية من ”كاراسو نو بانيا سان (مخبز السيد غراب)“ (1973). (© كايسييشا)

تستند سلسلة قصص الغربان إلى فهم كاكو لوجهات نظر الأطفال، وهو فهم اكتسبه من خلال عمله المجتمعي. ويقول في الخاتمة التي كتبها لـ”مخبز السيد غراب“: ”كان أساس هذه القصة... كتابا مصورا صنعته يدويا كهدية زفاف لزميل أكبر مني، ثم جرى تطويره من خلال لقاءات نادي الأطفال“. ويضم المعرض أعمالا تتمحور حول الغربان رسمها كاكو قبل نشر سلسلة الكتب المصورة.

ترجم عمل ”مخبز السيد غراب“ إلى الإنجليزية والإيطالية. وفي عدد من الأجزاء اللاحقة، تكبر الغربان الصغيرة في القصة الأصلية، وتنخرط في بيع المعجنات والفواكه والخضراوات، والتيمبورا، والمعكرونة.

البداية مع المواضيع العلمية

ألّف كاكو –إلى جانب القصص– الكثير من الكتب المصورة التي تقدم للأطفال موضوعات متنوعة في العلوم.



كتب كاكو ساتوشي المصورة في العلوم. (© Nippon.com)

تقول ابنة كاكو ”يتمتع الأطفال بقدرة كبيرة على رؤية الأشياء على حقيقتها. فإذا كان الشيء مملا، ابتعدوا عنه. أما إذا لامس قلوبهم، أو شعروا بأنهم يريدون القيام به هم أيضا، فإنهم يهتمون به. الأطفال صادقون، وكان أبي يرى أن هذه الصراحة تنطبق أيضا على فهم العلم. وكان يعتقد أن العلوم لا تتعلق بحفظ الرموز أو الصيغ الكيميائية، بل باكتشاف الاختلافات في الأشياء الصغيرة الموجودة أمامك، والوصول إلى اكتشافات جديدة. هكذا تبدأ علاقتك بالعلم. وأعتقد أن هذا الاعتقاد هو الذي دفعه إلى نشر كتب مصورة للأطفال تتناول مواضيع علمية“.



سوزوكي ماري ابنة كاكو .(© Nippon.com)

فكر بنفسك

كان كاكو في التاسعة عشرة من عمره عندما انتهت الحرب العالمية الثانية باستسلام اليابان، وقد أصيب بخيبة أمل عميقة إزاء القبول غير المشروط بذلك من قبل النظام العسكري الذي قاد إلى الحرب. ولهذا السبب، أراد أن يشجع الأطفال على أن يروا الأشياء بأعينهم، وأن يفكروا ويتصرفوا بأنفسهم، بدلا من الاكتفاء بقبول ما يقوله لهم الكبار.

وقد نشرت بعد وفاته أعمال مثل ”الخريف“، المستوحى مما شهده خلال الحرب، و ”بابو قنديل البحر“، الذي يتناول قصة قنديل بحر يبحث في جنوب المحيط الهادئ عن جندي ميت، وذلك بعد اكتشاف المخطوطات عقب وفاة كاكو. كما يعرض المعرض ملصقات رسمها كاكو يدعو فيها إلى السلام.



ملصق يدعو إلى السلام رسمه كاكو ساتوشي بيده نحو عام 1952. (© Nippon.com)

والفقرة التالية وردت في مقال كتبه كاكو لمجلة تُعنى بتربية الأطفال تصدرها دار فوكوينكان شوتين، إحدى دور النشر التي تعامل معها:

”أكثر أنواع القادة عجزا هم أولئك الذين يستخدمون الحرب لحل النزاعات بين الدول. ومهما يكن الطرف الذي ينتصر، فإن الفئات الضعيفة والفقيرة في كل بلد هي التي تتكبد أشد المعاناة. ويجب أن نكون قادرين على رؤية المؤامرات التي يدبرها في أنحاء العالم أولئك الذين يحاولون التربّح من الحروب وتوسيع نفوذهم، من أجل دعم مثل هؤلاء القادة وجني المنافع لأنفسهم“.

ومع أن ابنته تقول إن كاكو لم يكن يلقي في المنزل محاضرات عن أهمية السلام، فإنه كان ينقل قناعته بهدوء من خلال قصصه وكتبه العلمية.



بطاقات يمكن للزوار أخذها معهم، تحمل كلمات من كاكو ساتوشي. (© متحف كاناغاوا للأدب الحديث)

وعند مخرج المعرض، يمكن للزوار الحصول على بطاقة واحدة من بين 8 بطاقات، تحمل اقتباسات من السيرة الذاتية التي كتبها كاكو ساتوشي عام 2014 بعنوان ”إلى داروما المستقبل الصغار“. ومن بين هذه الاقتباسات الكلمات التي شكلت العنوان الفرعي للمعرض وهي ”الحياة، حقا، متعة“.



مجسم ”داروما الصغير“ الذي يستقبل الزوار عند مدخل المعرض، يحمل توقيع كاكو ساتوشي. (© Nippon.com)

معرض الذكرى المئوية لميلاد كاكو ساتوشي

المكان: متحف كاناغاوا للأدب الحديث، يوكوهاما

فترة المعرض: من 25 يوليو/تموز إلى 23 سبتمبر/أيلول عام 2026 (المتحف مغلق أيام الاثنين، باستثناء 21 سبتمبر/أيلول)

ساعات الزيارة: من الساعة 9:30 صباحا حتى الساعة 5:00 مساء (آخر دخول قبل موعد الإغلاق بـ30 دقيقة)

رسوم الدخول: البالغون 800 ين، الزوار الذين تزيد أعمارهم على 65 عاما أو تقل عن 20 عاما، والطلاب 400 ين، طلاب المدارس الثانوية 100 ين. الدخول مجاني لطلاب المرحلة الإعدادية وما دون.

الوصول: يبعد المتحف مسافة 10 دقائق سيرا على الأقدام من المخرج 6 لمحطة موتوماتشي-تشوكاغاي على خط ميناتوميراي.

الموقع الإلكتروني الرسمي (باللغة اليابانية):

https://www.kanabun.or.jp/exhibition/28174/

معلومات عن الأعمال المذكورة

ترجم بيتر هوليت وريتشارد ماكنمارا كتابي ”داروما-تشان إلى تينغو-تشان (داروما الصغير وتينغو الصغير)“ و ”كاراسو نو بانيا سان (مخبز السيد غراب)“.

أما ”بوكو نو كاتشان (أمي)“ و ”دامو نو أوجيسانتاتشي (بناؤو السدود)“ و ”دوروبو غاكّو (مدرسة اللصوص)“ و ”أكي (الخريف)“ و ”كوراغي نو بابو-تشان (بابو قنديل البحر)“ و ”ميراي نو داروما-تشان إي (إلى داروما المستقبل الصغار)“، فلم تترجم إلى لغات أخرى.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: كاكو ساتوشي في منزله، إلى اليسار، والملصق الذي صممه في الأصل لمعرض عام 2008 في متحف كاناغاوا للأدب الحديث. © معهد كاكو للأبحاث)