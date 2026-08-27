اليابان | «تيكيغايسو».. مقهى ومعرض يستعيد كواليس التاريخ

يرتبط مقهى ومعرض «تيكيغايسو» (Tekigaisō) في طوكيو باثنين من رؤساء الوزراء اليابانيين، كما كان شاهدًا على واحدة من أكثر الفترات اضطرابًا في تاريخ اليابان، إذ عاصر التحولات السياسية والاجتماعية التي سبقت الحرب العالمية الثانية، وشهد سنوات الحرب وما تلاها من إعادة بناء للبلاد.

المقر الرسمي الآخر لرئيس الوزراء

في حي سكني هادئ يقع جنوب محطة أوجيكوبو (Ogikubo)، ويختبئ بين طيات غابة مصغرة وارفة الظلال، يربض بناءٌ يعود تاريخه إلى قرن من الزمان، وكان ذات يوم في قلب التاريخ الياباني المضطرب في منتصف القرن العشرين. هذا البناء هو منزل ”تيكيغايسو“ (Tekigaisō)، المقر السابق لرئيس الوزراء كونوي فوميمارو، الذي شغل هذا المنصب ثلاث مرات. وفي عهده، كان هذا المنزل يُعرف أحيانًا باسم «المقر الرسمي الآخر لرئيس الوزراء».

وعلى الرغم من نقل الجزء الشرقي من المبنى لسنوات إلى منطقة توشيما، إلا أن مشروعًا استغرق عقدًا من الزمان أشرفت عليه بلدية سوغينامي نجح في إعادة بناء وتجديد ”تيكيغايسو“ في موقعه الأصلي، ليُعيد افتتاح أبوابه عام 2024 بنفس الرونق والجمال الذي كان عليه عند تشييده لأول مرة.

وفي عام 2025، أُضيف جناح جديد ومستقل يضم قاعة عرض فني. صمّم هذا الجناح المعماري الشهير ”كوما كينغو“، ويحتوي أيضاً على مقهى يتيح للزوار الاستمتاع بأشهى الحلويات التي يقدمها أمهر صنّاع الحلوى في ”سوغينامي“، وذلك أثناء تأملهم -عبر النوافذ- لهذا المعلم التاريخي الذي حوفظ عليه بعناية فائقة. ننصحك بزيارة المكان في الأجواء المعتدلة حين تتسلل أشعة الشمس عبر أوراق الأشجار المتشابكة في الأعلى، لتستمتع بجولة غنية تجمع بين عبق التاريخ وروعة العمارة ومتعة تذوق أشهى المأكولات.

قبل عبور البوابة: أربع شخصيات محورية

بدايةً، دعونا نتعرف على أربع شخصيات رئيسية في قصة ”تيكيجايسو“ (Tekigaisō)؛ فمعرفة هوية هؤلاء الأفراد تُغيّر دلالات ما يرويه هذا المبنى.

كان ”تيكيجايسو“ في الأصل المسكن الثاني لإيريساوا تاتسوكيتشي، كبير أطباء البلاط الإمبراطوري في عهد الإمبراطور تايشو. وقد صممه إيتو تشوتا، وهو صهر إيريساوا (شقيق زوجته الأصغر). يُعد إيتو قامةً شامخة في عالم العمارة اليابانية، حيث نال شهرة واسعة بفضل مشاريع بارزة مثل معبد ”تسوكيجي هونغانجي“ في طوكيو وضريح ”هيان جينغو“ في كيوتو. كانت تعليمات إيريساوا لإيتو هي: ”وظّف مهاراتك كما تشاء“، فكانت النتيجة -التي اكتمل بناؤها عام 1927- مسكناً بديعاً يمزج بحرية بين الطرازين الياباني والغربي.

انتقلت ملكية ”تيكيجايسو“ من إيريساوا إلى كونوي عام 1937، وذلك بعد فترة وجيزة من تولي الأخير منصب رئيس الوزراء. وبذلك، أصبح مسكن كونويه مكاناً حُدِّد فيه مسار اليابان، حيث شهدت قاعة الاستقبال فيه عدداً لا يحصى من الاجتماعات السياسية غير الرسمية. وفي ديسمبر 1945، وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، اختار كونويه إنهاء حياته في غرفة مكتبه داخل ”تيكيجايسو“.

أما يوشيدا شيغيرو -الذي أرسى دعائم نظام الحكم في اليابان بدءاً من مرحلة ما بعد الحرب مباشرة ووصولاً إلى فترة التعافي- فقد استأجر جزءاً من ”تيكيجايسو“ من عائلة كونويه عام 1947 وأقام فيه لنحو عام. لقد كان لدى يوشيدا الكثير ليفكر فيه في هذا المكان بينما كان يضع الهيكل الأساسي لليابان في حقبة ما بعد الحرب. وكانت علاقته بكونويه قد نشأت في الأصل عبر حركة سعت إلى تحقيق السلام من خلال إنهاء الحرب بسرعة، ويُقال إنهما تقاسما احتراماً متبادلاً تجاوز مناصبهما وقناعاتهما المختلفة. وهكذا، كان ”تيكيجايسو“ شاهداً على تاريخ اليابان المضطرب قبل الحرب العالمية الثانية وأثناءها وبعدها.

تنانين في قاعة الاستقبال

في قاعة الاستقبال المصممة على الطراز الصيني، تقع العين أولاً على الطاولة المطعمة بالصدف، وعلى زخارف التنانين التي تزين السقف وبلاط الأرضية. لقد سافر ”إيتو تشوتا“ إلى الصين والهند وتركيا وغيرها من البلدان لدراسة العمارة المحلية بحثاً عن الجذور المعمارية لليابان، ووظّف رؤيته الثاقبة ومخيلته الواسعة لابتكار تصميم ينسجم مع أفكار ”إيريساوا تاتسوكيتشي“، وهو خبير متذوق للشعر الصيني.



التنين المرسوم على السقف من إبداع وانغ ييتينغ، وهو صناعي وخطاط وُلد في شنغهاي. (© كاواغوتشي يوكو)

طاولة وكراسي الغرفة مطعمة بشكل فاخر بقذائف عمامة من عرق اللؤلؤ. فُقدت قطع الأثاث الأصلية، لكن عمليات إعادة البناء هذه التي قامت بها شركة ميتسوبيشي سيسكوشو استندت إلى الصور الفوتوغرافية المتبقية. تلمع البطانة بتقزح قوس قزح عندما تلتقط الضوء، مما يشير ببلاغة إلى كمية الحرف اليدوية الدقيقة المستخدمة.

إن غض البصر يكشف أن أرجل الطاولة ترتكز على مخالب التنانين. غالبًا ما يتم إخفاء التنانين والمخلوقات الخيالية الأخرى بعيدًا في الهندسة المعمارية لإيتو تشوتا. إن فحص ورق الحائط أو الزخارف الأخرى في أماكن أخرى من تيكيجايسو يمكن أن يكشف عن اكتشافات طفيفة أخرى من هذا النوع.

الصالة التي تقرر فيها مصير اليابان

أهم ما يميز الجولة هو الصالون ذو الطراز الغربي. هذه الغرفة، حيث عُقدت العديد من المؤتمرات السياسية وفي بعض الأحيان تم تشكيل الوزارات، هي السبب الرئيسي الذي جعل تيكيغايسو معروفًا بأنه المقر الآخر لرئيس الوزراء.

في عام 1940، مع إطالة أمد الحرب الصينية اليابانية الثانية، جمع كونوي شخصيات مثل ماتسوكا يوسوكي وتوجو هيديكي هنا لإجراء المناقشات التي أدت إلى اتخاذ قرارات سياسية أدت إلى تشكيل الاتفاق الثلاثي مع ألمانيا وإيطاليا. واليوم، يؤدي مسح الجهاز اللوحي الموجود أمام الصالة إلى استدعاء صور كونوي وتوجو وآخرين لإعادة تمثيل مؤتمر أوغيكوبو كعمل من الواقع المعزز كما لو كان النقاش المتوتر يدور أمام أعين الزائر.

تمت استعادة تنجيد الصالون ومفارش المائدة بأمانة بناءً على تحليل الألوان للصور الفوتوغرافية بالأبيض والأسود الباقية. يمتد الاهتمام الصارم بالتفاصيل والتقنية البارعة المطبقة في هذا الترفيه حتى إلى الحيوانات المحنطة المثبتة على الجدران وملابس الدمى المعروضة في الخزانة.



قاعة الاستقبال التي شهدت نقاشات أسهمت في تحديد مستقبل اليابان. وعلى اليمين، صورة فوتوغرافية لمؤتمر أوغيكوبو. وكما يتضح، أُعيد أيضًا إنتاج مفرش الطاولة بدقة بالغة. ويظهر في أقصى اليسار مالك تيكيغايسو آنذاك، رئيس الوزراء كونويه فوميمارو. (© كيودو)

الحيز اليومي لقاعة الطعام

تقع قاعة الطعام في الغرفة المجاورة لغرفة الاستقبال، وهي مساحة تلاقت فيها الحياة اليومية مع الأحداث الاستثنائية؛ ففي هذا المكان كانت الأسرة تجتمع حول المائدة لتناول الطعام يومياً، ولكنه كان أيضاً مكاناً استمتعت فيه شخصيات تاريخية بارزة بتناول المرطبات بعد اختتام نقاشاتها.



أدوات المائدة القديمة من نوريتاكي المعروضة داخل الخزانة هي المجموعة الأصلية التي كانت تستخدمها عائلة كونوي، وهي من المقتنيات التي لا ينبغي لعشاق أدوات المائدة العتيقة تفويت رؤيتها. (© كاواغوتشي يوكو)

تُطل نوافذ الممر على مساحة عشبية خضراء خلابة في الخارج؛ إذ تتميز الإطارات الخشبية بتصاميم حرفية دقيقة، بينما يحمل الزجاج ذلك التموج المميز للزجاج القديم. وبينما أحدّق عبر هذا الزجاج -الذي يعود تاريخه إلى قرن من الزمان- نحو العشب الذي يُقال إن ”كونوي“ كان يستمتع فيه بلعب الغولف، ينتابني شعور غامض بأنني عالق بين طبقات متعددة من الزمن.



يبدو المكان عصريًا إلى درجة يصعب معها تصديق أن عمره يعود إلى قرن من الزمن. (© كاواغوتشي يوكو)

غرفة المكتب التي توقف فيها الزمن

خلف غرفة الطعام حيث تتراقص أشعة الضوء بين الأشجار وأوراقها، تقع غرفة يابانية الطراز يخيّم عليها ثقل التاريخ، وتغمرها أجواء من الوقار والحزن. إذ كانت المكان الذي اختاره كونويه فوميمارو لإنهاء حياته بتناول السم في ديسمبر/ كانون الأول 1945. ومنذ ذلك الحين، حافظ أفراد عائلته على هذا المكان مع الحرص على إبقائه على حاله بوصفه موقعًا ذا قيمة خاصة.

وفي تجويف توكونوما التقليدي، تتصدر المكان لفافة خطية كتبها كونويه بنفسه تحمل عبارة: ”ما إن تُحسم نقطة الانطلاق، حتى ينفتح الطريق من تلقاء نفسه“.

وعند الوقوف أمام باب هذه الغرفة، ينتاب الزائر إحساس عميق، وكأن الزمن قد توقف فيها، تاركًا المكان يحتفظ بصمته وهيبته، ليبقى شاهدًا على واحدة من أكثر اللحظات تأثيرًا في التاريخ الياباني الحديث.



غرفة المكتب التي أنهى فيها كونويه فوميمارو حياته. (© كاواغوتشي يوكو)

استراحة في مقهى معرض تيكيغايسو

بعد استكشاف تيكيغايسو واستشعار ثقله التاريخي، تبدو الاستراحة في معرض تيكيغايسو الجديد فرصة مثالية لالتقاط الأنفاس والتأمل. فقد أُقيم هذا الجناح المستقل تحت ظلال شجرة زيلكوفا وارفة، وصمّمه المعماري كوما كينغو بما ينسجم برفق مع البيئة الطبيعية المحيطة.

ويجسّد التصميم حوارًا متناغمًا بين الماضي والحاضر؛ إذ يمتد المشهد بانسيابية من مبنى تيكيغايسو التاريخي إلى فضاء المعرض الجديد، في وحدة بصرية تجمع العمارة والطبيعة في مشهد واحد.



يمكن الاستمتاع بإطلالة على تيكيغايسو من خلال النوافذ الزجاجية الكبيرة في المقهى. (© كاواغوتشي يوكو)

إلى جانب قهوة ”روست هاوس براون تشيب“، تضم قائمة المقهى مجموعة مختارة من الحلويات المحلية، انتقاها فريق العمل خلال زياراته لمتاجر الحلويات في المنطقة. وتشمل القائمة الموناكا الكبيرة من متجر ”نيشي أوغيكوبو ميهارادو“، والماء يوكان من ”كاجين يوتو“، وحلوى كرات الثلج من ”بيتي غراس“، إضافة إلى المارشميلو الموسمي من ”توراجيروشي كاشيا“.

ومن مارس/ آذار إلى يونيو/ حزيران، يقدم المقهى حلوى مثلجة خاصة تُعد ثمرة تعاون بين عدد من صانعي الحلويات المحليين؛ إذ تجمع بين شربات من ”جيلاتيريا سينشيريتا“، وبسكويت من ”باتيسري أون فاميّ“، ومعجون الفاصولياء الحمراء المحلّى من متجر الحلويات العريق ”تورايا“.

ليجد بذلك الزائر في مكان واحد نكهات كان اكتشافها يتطلب في السابق جولة بين أحياء المنطقة، وكل ذلك داخل مبنى صمّمه أحد أبرز المعماريين اليابانيين المعاصرين، كوما كينغو. كما يمكن الاستمتاع بإطلالة ساحرة عبر النوافذ، على الحدائق الغارقة في الخضرة وعلى مبنى تيكيغايسو نفسه. ذلك المعلم التاريخي الذي صمّمه قبل قرن أحد رواد العمارة اليابانية.

ولمن يفضلون أجواء المقاهي الهادئة للتأمل والاسترخاء، يُنصح بزيارة المكان في ساعات الصباح، حين يسود الهدوء وتبرز تفاصيل المبنى والطبيعة المحيطة في أبهى صورها.



حلوى المثلجات بالفراولة ومعجون الفاصولياء الحمراء المحلّى، ثمرة تعاون بين صانعي الحلويات المحليين، ولا يمكن تذوقها إلا في هذا المقهى. (© كاواغوتشي يوكو)

مسار للتنزه بين حدائق أوغيكوبو الثلاث

يُعرف كلّ من تيكيغايسو وحديقة أوتاغورو وحديقة كادوكاوا مجتمعة باسم ”الحدائق الثلاث في أوغيكوبو“. وبما أن المسافة بين هذه الحدائق الثلاث لا تتجاوز عشر دقائق سيرًا على الأقدام، فلماذا لا يواصل الزائر جولته بزيارة الحديقتين الأخريين بعد استكشاف تيكيغايسو؟

لكل حديقة منها طابعها الثقافي الفريد؛ ففي حديقة أوتاغورو يمكن مشاهدة بيانو شتاينواي المصنوع عام 1900، والذي كان الناقد الموسيقي أوتاغورو موتوئو يستخدمه بشغف. أما في حديقة كادوكاوا، فتوجد إقامة تاريخية على طراز سُكِيا من بدايات العصر الحديث، كانت مملوكة لكادوكاوا غينيوشي، مؤسس دار نشر كادوكاوا شوتِن. لتقدم الحدائق الثلاث معا صورة غنية ومتعددة الطبقات لجاذبية منطقة أوغيكوبو.

يمكن القول إن تيكيغايسو لم يكن مسرحًا رئيسيًا لأحداث التاريخ فحسب، لكنه كان بلا شك مكانًا أسهم في توجيه مساره والتأثير في مجرياته، وهو ما يمنحه مكانة خاصة. فعند زيارة هذا المنزل المختبئ بين الأشجار، يخطو الزائر بهدوء إلى عالم يتجاوز ما ترويه صفحات كتب التاريخ.

وهناك، يجد الزائر قاعة شهدت نقاشات خاصة بين أصحاب النفوذ، وغرفة مكتب اختار فيها أحدهم إنهاء حياته في صمت، وأعمالًا حرفية أُنجزت قبل قرن وما زالت حتى اليوم تتلألأ بفخر تحت أشعة الشمس.

حديقة تيكيغايسو

العنوان: 36-43-2 أوغيكوبو، حي سوغينامي، طوكيو

ساعات الزيارة: من9:00 صباحًا حتى 17:00 مساءً (آخر دخول عند 16:30)

أيام الإغلاق: أيام الأربعاء، وعطلات رأس السنة (تُغلق منطقة العشب فقط خلال عطلات رأس السنة)

رسوم الدخول: 300 ين للبالغين، و150 ين لطلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية (الدخول مجاني للأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة)

طريقة الوصول: يبعد المكان نحو 15 دقيقة سيرًا على الأقدام من المخرج الجنوبي لمحطة أوغيكوبو التابعة لخطوط جي آر وخط مترو طوكيو مارونوتشي.

الموقع الإلكتروني: https://ogikubo3gardens.jp/tekigaiso (باللغة اليابانية)

مقهى معرض تيكيغايسو

العنوان: الطابق الأول من قاعة معرض تيكيغايسو (الجهة الشرقية)، 12-42-2أوغيكوبو، حي سوغينامي، طوكيو

ساعات العمل: من 10:00 صباحًا حتى 16:00 مساءً

أيام الإغلاق: أيام الأربعاء، وعطلات رأس السنة

طريقة الوصول: يبعد المكان نحو 15 دقيقة سيرًا على الأقدام من المخرج الجنوبي لمحطة أوغيكوبو التابعة لخطوط جي آر وخط مترو طوكيو مارونوتشي.

الموقع الإلكتروني: https://ogikubo3gardens.jp/tekigaiso/tenjitou (باللغة اليابانية)

(نُشر النص في الأصل باللغة اليابانية في 31 مايو/ أيار 2026. تمت الترجمة من الإنكليزية. إعداد التقرير والكتابة والتصوير: كاواغوتشي يوكو، ما لم يُذكر خلاف ذلك. صورة الغلاف: مقهى معرض تيكيغايسو. © كاواغوتشي يوكو)