الذهب ينخفض بعد بيانات التضخم الأمريكية المتوافقة مع التوقعات

واصلت أسعار الذهب خسائرها يوم الأربعاء بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت في معظمها متوافقة مع التوقعات، ما عزز الرهانات على رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الشهر المقبل، بينما يترقب المستثمرون أيضًا تصريحات رئيس المجلس كيفن وارش هذا الأسبوع.

وعلى صعيد التداولات، انخفضت أسعار الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 1.4% إلى 4,592.97 دولار للأوقية، بعدما سجل يوم الثلاثاء أعلى مستوى له منذ 14 مايو. كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9% لتغلق عند 4,653.30 دولار.

وارتفع الدولار 0.3%، ما جعل الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

بيانات التضخم والفائدة

وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع 3.7% خلال الاثني عشر شهرًا حتى يوليو، مقابل توقعات خبراء اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم بارتفاعه 3.6%.

ويرى المتداولون الآن احتمالًا بنسبة 38% لرفع أسعار الفائدة الشهر المقبل، مقابل 36% قبل صدور البيانات، بينما يسعرون احتمالًا بنسبة 62% لإبقاء الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير، وفق أداة «سي إم إي فيد ووتش».

وغالبًا ما يفقد الذهب، الذي لا يدر عائدًا، جاذبيته في بيئة أسعار الفائدة المرتفعة.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، توصلت إيران وسلطنة عُمان إلى اتفاق بشأن حصة كل منهما من مضيق هرمز وإيراداته، لكن الحرس الثوري الإيراني قال يوم الأربعاء إن الممر المائي الحيوي لن يُعاد فتحه ما لم توافق الولايات المتحدة على شروط البلدين.