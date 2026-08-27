سعر الذهب يبدأ باستعادة تعافيه - توقعات اليوم – 27-08-2026

ارتفع سعر الذهب (GOLD) خلال تداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، مستفيدًا من تماسك مستوى الدعم 4,600$، والذي أكسبه بعض الزخم الإيجابي وساعده على تحقيق تلك المكاسب، في ظل استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداوله أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل قاعدة دعم ديناميكية تعزز من فرص سيطرة واستقرار الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير.

وفي الخلفية من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها إلى مناطق شديدة التشبع البيعي، ما يعزز من فرص استمرار التعافي واستئناف السعر لمكاسبه خلال الفترة القريبة المقبلة.