الاقتصاد

سعر الذهب يبدأ باستعادة تعافيه - توقعات اليوم – 27-08-2026

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سعر الذهب يبدأ باستعادة تعافيه - توقعات اليوم – 27-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-27 01:12 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.27

ارتفع سعر الذهب (GOLD) خلال تداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، مستفيدًا من تماسك مستوى الدعم 4,600$، والذي أكسبه بعض الزخم الإيجابي وساعده على تحقيق تلك المكاسب، في ظل استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداوله أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل قاعدة دعم ديناميكية تعزز من فرص سيطرة واستقرار الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير.

 

وفي الخلفية من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها إلى مناطق شديدة التشبع البيعي، ما يعزز من فرص استمرار التعافي واستئناف السعر لمكاسبه خلال الفترة القريبة المقبلة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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