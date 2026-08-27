شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب يبدأ باستعادة تعافيه - توقعات اليوم – 27-08-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-08-27 01:12 UTC
راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.27
ارتفع سعر الذهب (GOLD) خلال تداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، مستفيدًا من تماسك مستوى الدعم 4,600$، والذي أكسبه بعض الزخم الإيجابي وساعده على تحقيق تلك المكاسب، في ظل استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداوله أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل قاعدة دعم ديناميكية تعزز من فرص سيطرة واستقرار الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير.
وفي الخلفية من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها إلى مناطق شديدة التشبع البيعي، ما يعزز من فرص استمرار التعافي واستئناف السعر لمكاسبه خلال الفترة القريبة المقبلة.