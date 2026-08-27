شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تستقر بعد إعلان إيران التوصل لاتفاق مع عُمان لتقاسم إيرادات مضيق هرمز والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت أسعار النفط إلى حد كبير خلال تداولات اليوم الأربعاء، بعدما أعلن الحرس الثوري الإيراني التوصل إلى اتفاق مع عُمان بشأن تقاسم السيطرة على مضيق هرمز وإيراداته.

وفي ختام الجلسة، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت، المؤشر العالمي، بنحو 78 سنتًا إلى 87.80 دولار للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 13 سنتًا ليغلق عند 82.23 دولار للبرميل.

وقال متحدث باسم الحرس الثوري لوكالة «تسنيم» الإيرانية إن طهران ومسقط اتفقتا على تقاسم الإيرادات الناتجة عن المضيق، دون أن يوضح ما إذا كان الاتفاق يتضمن فرض رسوم على السفن العابرة، إلا أن تقاسم الإيرادات يشير إلى احتمال وجود نوع من رسوم المرور.

وبموجب الاتفاق، ستدخل السفن إلى الخليج العربي عبر المياه الإيرانية، قبل أن تخرج من خلال ممر مشترك يمر عبر المياه الإقليمية لكل من عُمان وإيران، وفقًا لنائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي.

غموض بشأن الموقف الأمريكي

قال محللون إنه من غير الواضح ما إذا كانت الولايات المتحدة ستوافق على إدارة إيران وعُمان للمضيق بشكل مشترك. وأضافت أن دول الخليج التي تعرضت لهجمات إيرانية خلال الحرب لن توافق على دفع أموال لطهران مقابل نقل النفط عبر المضيق.

وكانت أسعار النفط قد تراجعت بأكثر من 3% في وقت سابق من الجلسة، مع اعتماد الولايات المتحدة على الضغوط الاقتصادية ضد إيران بدلًا من الضربات العسكرية، ما خفف مؤقتًا المخاوف من عودة الطرفين إلى الحرب. وانخفضت الأسعار بأكثر من 5% خلال الأسبوع.

وقال الحرس الثوري إن الولايات المتحدة حاولت عرقلة الاتفاق بين إيران وعُمان، مؤكدًا أن واشنطن يجب أن توافق على الاتفاق حتى يُعاد فتح المضيق.

وجاء الإعلان بعد يوم من اجتماع وزيري خارجية إيران وعُمان في طهران لبحث إنشاء ممر ملاحي مشترك ومؤقت عبر مضيق هرمز. ويفصل المضيق بين البلدين، ويبلغ عرضه نحو 21 ميلًا (34 كيلومترًا) في أضيق نقطة.

كما كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد بقصف عُمان في وقت سابق من الشهر، عندما سُئل في مقابلة مع «فوكس نيوز» عن مفاوضات مسقط مع طهران بشأن المضيق.

وقال ترامب، الأربعاء، إن حركة الملاحة عبر هرمز تعمل، مشيرًا إلى خروج 10 ملايين برميل من النفط من المضيق يوم الثلاثاء، وأضاف في مقابلة مع المذيع المحافظ غلين بيك أن «الكثير من النفط يتدفق».

وأكد ترامب مرارًا أن الولايات المتحدة تسيطر على المضيق، في الوقت الذي تساعد فيه القوات الأمريكية ناقلات النفط على العبور بمحاذاة الساحل العُماني.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية الأسبوع الماضي إن نحو 660 مليون برميل من النفط الخام خرجت من مضيق هرمز منذ مايو تحت حماية عسكرية.