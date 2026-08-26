الأسهم الأمريكية تنهي التعاملات على ارتفاع مع تعافي أسهم التكنولوجيا وتراجع عوائد السندات

أنهت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت تداولات الثلاثاء على ارتفاع، مع تعافي أسهم التكنولوجيا من موجة بيع سابقة قبيل صدور نتائج إنفيديا، بينما استفاد المستثمرون من تراجع أسعار النفط وعوائد السندات.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع داو جونز الصناعي 160.24 نقطة، أو 0.30%، إلى 53,577.40 نقطة، وصعد S&P 500 بنحو 24.38 نقطة، أو 0.32%، إلى 7,677.24 نقطة، فيما ارتفع ناسداك المركب 171.11 نقطة، أو 0.66%، إلى 26,151.30 نقطة.

وساهم تراجع عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل، بالتزامن مع هبوط أسعار النفط إلى أدنى مستوى في أسبوع، في تخفيف مخاوف المستثمرين عقب موجة البيع الأخيرة في سوق السندات، بينما واصل المتداولون تقييم تأثير قرار وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت توسيع عمليات إعادة شراء سندات الخزانة.

تعافي أسهم التكنولوجيا

ارتفع سهم إنفيديا بنسبة 2.2%، بينما صعد سهم ميتا بنحو 2%، وزاد سهم ميكرون تكنولوجي 2.5%، فيما ارتفع مؤشر أشباه الموصلات الأوسع 1.4% بعد تراجعه 2.7% في الجلسة السابقة.

كما قفز سهم أدفانسد مايكرو ديفايسز (AMD) بنسبة 4.9% بعد رفع «ريموند جيمس» تصنيف السهم، بينما ارتفع سهم شركة التكنولوجيا الحيوية موديرنا بنسبة 14% عقب رفع «باركليز» السعر المستهدف للسهم.

وتتجه أنظار المستثمرين إلى نتائج إنفيديا المقرر صدورها الأربعاء، باعتبارها الاختبار الأحدث لموجة الصعود المدفوعة بأرباح شركات التكنولوجيا. وقد تؤدي أي مؤشرات على تباطؤ النمو إلى تجدد المخاوف بشأن ارتفاع التقييمات ومدى قدرة طفرة الذكاء الاصطناعي على دعمها.

التضخم والفيدرالي

وينتظر المستثمرون أيضًا صدور تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) الأربعاء للحصول على مؤشرات أوضح بشأن ضغوط الأسعار، إلى جانب خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش في جاكسون هول يوم الجمعة، بحثًا عن إشارات حول مسار السياسة النقدية.

وأظهر مسح الثلاثاء تراجع ثقة المستهلك الأمريكي في أغسطس إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر. ومع ذلك، لا تزال أسواق المال تقدر احتمالية رفع أسعار الفائدة الأمريكية مرة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس بحلول نهاية العام، وفق بيانات «إل إس إي جي».