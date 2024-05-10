عرض استثنائي لأخر أفلام عادل إمام في عيد ميلاده 84

ياسر رشاد - القاهرة - في عامه 84 تحتفل السينما العربية بالزعيم عادل إمام، بإعادة عرض أخر أفلامه “زهايمر” في دور السينما المصرية والسعودية وباقي الدول العربية.

موعد العرض الأول لفيلم زهايمر وأبطاله

عُرض فيلم زهايمر للمرة الأولى في 2010، وشارك عادل إمام البطولة " فتحي عبدالوهاب، أحمد رزق، رانيا يوسف، نيللي كريم، إيمان السيد، ضياء الميرغني، وغيرهم من الفنانين، والعمل قصة وسيناريو وحوار نادر صلاح الدين، ومن إخراج إخراج عمرو عرفة.

قصة فيلم زهايمر

تدور قصة زهايمر حول أبناء محمود شعيب الذي يقوم بدوره “عادل إمام”، بإدخاله في وهم إصابته بالزهايمر للحصول على أحقية التصرف في ممتلكاته بسبب رففضه لمساعدتهم في الديون الباهظة التي ستصل بهم إلى السجن، لكنه يكتشف مؤامرتهم وبالفعل يجاريهم في خطتهم بمساعدة العاملين معهم في المنزل، ويضم الفيلم مواقف كوميدية بينه وبين أبنائه.

يستمر عرض فيلم “زهايمر” على مدار 3 أيام متتالية في ابتداءً من 16 حتى 18 مايو الجاري في عدد من دور العرض السينمائي المصرية والعربية.

وأعلنت الفنانة والمنتجة إسعاد يونس، رئيسة الشركة المنتجة لفيلم زهايمر بدء إعادة عرض فيلم “زهايمر”، بالسينما في ذكرى عيد ميلاد عادل إمام، الموافق 17 مايو الجاري، وإقامة احتفالية كبرى، بحضور أبطال الفيلم.

وقالت يونس، في بيان، الخميس، إن عادل إمام يُعد أيقونة سينمائية، بما قدمه من أفلام، صاحبة التأثير الكبير في المجتمع العربي، ويعتبرها صناع الأفلام بصمات واضحة في تاريخ السينما العربية، وهو ما جعل الزعيم، أحد الرموز العظيمة للسينما العربية، والاحتفال بعيد مولده، فخرا لصانعي السينما في العالم العربي.