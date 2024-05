نسخة مرممة من وثائقي عن “بيتلز” بعد نصف قرن على إصداره

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عاد إلى الشاشة فيلم Let It Be الوثائقي عن فرقة “بيتلز”، إذ بدأ، الأربعاء، توفير نسخة مرمّمة مرقمنة الصوت منه على منصة “ديزني بلاس”، بعد نصف قرن على طرحه للمرة الأولى على إثر انفصال الفرقة الشهيرة عام 1970.

وأظهر هذا الفيلم الذي صُوِّر في يناير 1969 وأخرجه مايكل ليندسي هوج، التوترات القائمة آنذاك بين أعضاء الفرقة الأربعة جون لينون وبول مكارتني وجورج هاريسون ورينجو ستار، والتي دفعت كلّاً منهم إلى أن يمضي في طريقه الخاص.

ولاحظ جوناثان كلايد من شركة Apple Corps Ltd (صاحبة حقوق أعمال الفرقة)، لوكالة فرانس برس أن “جورج لم يسجل الكثير من الأغنيات نظراً إلى ما كان جون وبول يتميزان به من براعة وغزارة إنتاج”.

وأضاف خلال عرض للفيلم في لندن أن “جون كان التقى يوكو (أونو) وبدأ يسلك طريقه الخاص، فيما كان بول يفعل ما يشاء، وشرع رينجو في صناعة الأفلام”.

ويظهر أعضاء الفرقة الأربعة خلال جلسة تسجيل لأغنيات ألبوم Let It Be في هذا الفيلم، الذي رُمِّم بواسطة مشاهد سالبة أصلية صُوِّرِت بواسطة عدسة 16 ملّيمتر وحُوّل الصوت فيه من تناظريّ إلى رقميّ.

أما الجزء الأخير فيتناول حفلتهم الموسيقية المفاجئة، التي استمرت 40 دقيقة على سطح شركتهم في لندن.

وقد استخدم مخرج فيلم The Lord of the Rings بيتر جاكسون حوالي 60 ساعة من لقطات الفيلم، التي لم تُعرض من قبل في سلسلته الوثائقيةThe Beatles: Get Back عن كيفية إعداد فيلم Let It Be.

وتقدّم هذه السلسلة نظرة أكثر إيجابية عن الأشهر الأخيرة من مسيرة “بيتلز”، مع لقطات تظهر أعضاء الفرقة يتبادلون المزاح خلال إعداد الألبوم الثاني عشر والأخير للفرقة الرباعية.