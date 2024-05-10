جائزة فخرية للأسترالي بيتر وير في مهرجان فينيسا السينمائي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: سيحصل بيتر وير، مخرج أفلام شهيرة بينها Trueman Show، على جائزة في مهرجان فينيسيا السينمائي لهذا العام تقديراً لمجمل مسيرته، وفق ما ورد في بيان صادر عن المهرجان، الخميس.

وقال المدير الفني للمهرجان ألبرتو باربيرا “بإجمالي 13 فيلماً فقط أخرجها خلال 40 عاماً، حجز بيتر وير مكاناً له بين كبار مخرجي السينما الحديثة”.

وفي مهرجان فينيسيا السينمائي بنسخته الـ81، التي تقام اعتباراً من 28 أغسطس، سينال وير جائزة الأسد الذهبي عن مجمل مسيرته.

وقال المخرج الأسترالي البالغ 79 عاماً في بيان إن المهرجان والجائزة “جزء من فولكلور مهنتنا، واختياري لنيل جائزة عن مجمل مسيرتي الإخراجية شرف كبير لي”.

وكان وير فاز بجائزتي بافتا البريطانية عن فيلمه الشهير Trueman Show عام 1998، وهو عمل من بطولة جيم كاري يقدّم نسخة ساخرة مستوحاة من برامج تلفزيون الواقع، وMaster and Commander عام 2003، وهي فيلم ملحمي مليء بالمغامرات البحرية من بطولة راسل كرو.

وقد رُشح المخرج لـ6 جوائز أوسكار عن 4 أفلام منفصلة، بما في ذلك عن فئة أفضل مخرج وأفضل فيلم وأفضل سيناريو.

وفي عام 2022، أصبح وير أول أسترالي يحصل على جائزة أوسكار فخرية.