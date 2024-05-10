بسمة بوسيل تطرح أغنية “البدايات”.. وتامر حسني: “إحساسك هو الموضوع كله”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرحت بسمة بوسيل أولى أغنياتها الخاصة بعنوان “البدايات” عبر قناتها الرسمية على موقع “يوتيوب” ومختلف المواقع الموسيقية.

الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع فهد، وأهدتها بسمة بوسيل لمحبيها من خلال رسالة دونتها عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستغرام”، وقالت فيها: البدايات أجمل بص حواليك وأسأل، اسمعوا أغنيتي الجديدة البدايات دلوقتي على يوتيوب وجميع منصات الاستماع .. ان شاء الله تعجكم، مستنية رأيكم”.

وكشفت بسمة بوسيل أن أغنية “البدايات” كانت لزوجها النجم المصري تامر حسني وقدّمها لها كهدية بعدما بدأت التخطيط لتسجيل أغنيات خاصة بصوتها، وتابعت بسمة منشورها قائلةً: “على فكرة الاغنية دي بتاعت تيمو، و لما قلتله اننا عايزة اعمل اغاني بتاعتي على طول شجعني وقالي طب اول اغنية ليكي انا هعملهالك، و طلبت منو دي عشان كنت بحبها اوي ، فمترددش لحظه انه يديهالي”.

وفور صدور الأغنية، وجّه تامر حسني تهنئة خاصة لزوجته بسمة وعلّق على منشورها قائلاً: “الدنيا كلها متغلاش عليكي يا بسوم الف مليون مبروك وغنيتيها غُنا عظيم بجد ايوا انا المدرب والمنتج بس احساسك هو الموضوع كله… كل سنه وانتي طيبه ويارب من اليوم ده كل ايامك في نجاح و فرح وانتصارات شكراً لصناع الاغنيه المؤلف الكبير ايمن بهجت قمر والملحن الكبير محمد يحيى والموزع الكبير فهد و مهندس الصوت الكبير مصطفى رؤوف، مبروك يا بسوم”.

فور صدورها حققت أغنية “البدايات” تفاعلًا كبيراً من الجمهور والمتابعين وتحديداً محبي بسمة وتامر حسني، إذ تركوا لـ بسمة الكثير من التعليقات التي عبّرت إعجابهم بالأغنية وسعادتهم بصدورها.