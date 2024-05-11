ساندرا رزق تبرز أنوثتها بإطلالة رائع..و سعر خيالي لحقيبة يدها

ميرنا وليد - بيروت - ملكة جمال لبنان لعام 2000 الممثلة اللبنانية ساندرا رزق عيون متابعيها، من خلال إطلالتها الرائعة، فقد ظهرت مرتدية كروب توب باللون الأبيض، وسروالاً أبيض واسعاً مع سترة باللون الأسود المخطط ، وتركت شعرها منسدلاً، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.

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وحملت ساندرا حقيبة يد من دار أزياء Hermès، يصل سعرها إلى 9.500 يورو، و في قدميها إنتعلت حذاء مفتوح من Hermès أيضاً وصل سعرها إلى 815 يورو.

وكانت أطلت ساندرا رزق على الجمهور، إلى جانب إبنتها نور، وظهرت الإثنتان وهما ترتديان عباءات، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وعلقت ساندرا بالقول: "إبنتي تحب الأجواء الرمضانية".

