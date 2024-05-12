بلفظ خارج.. محمد الشرنوبي يثير الجدل على السوشيل ميديا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار الفنان محمد الشرنوبي، حالة من الجدل، بعد تداول مقطع فيديو له خلال حفل زفاف الإعلامية لينة الطهطاوي على البلوغر محمد فرج. ويظهر في مقطع الفيديو المتداول، تهنئته للعروس بلفظ خارج أمام الكاميرات، ثم يذهب إلى العريس ويبارك له، ويعاود الغناء مع العروسين.

وأثارت لفظة الشرنوبي للينة، حفيظة الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منتقدين إياه بتصرفه وجملته التي لا تتناسب مع المناسبة، خاصة أمام زوجها، فيما بيّن آخرون أن الفنان صديق مقرب للعروسين، وأن التهنئة بالزواج كانت كوميدية وتقبلتها العروسة.

وتصدر مقطع الفيديو الذي يظهر فيه الفنان المصري، وهو يهنئ الإعلامية وزوجها، منصات التواصل الاجتماعي، فيما طالب معلقون من الفنان الاعتذار من العروسين.

وكانت المذيعة لينة الطهطاوي قد احتفلت بزفافها، الخميس الماضي، على البلوغر محمد فرج، في حفل ضخم أقيم في أحد فنادق مدينة القاهرة، وحضره العديد من نجوم الفن منهم، تامر حسني، ومحمود العسيلي، وهنا الزاهد التي تعتبر صديقة مقربة للعروس، التي عبرت عن حبها لـ”هنا” خلال حفل الزفاف، ومنحتها باقة الورود الخاصة بالعروس، في إشارة منها إلى أن تلحق بها صديقتها قريبًا لتتزوج أيضًا.