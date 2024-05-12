بالفيديو – لقاء عمرو دياب بطليقته في حفل زفاف يحدث ضجة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أشعل لقاء النجمين المصريين عمرو دياب وطليقته شيرين رضا في حفل زفاف نجل رجل الأعمال أيمن الجميل في الجونة بمدينة الغردقة، مواقع التواصل الاجتماعي حيث إنها تعد من النوادر التي يلتقي فيها النجمان منذ طلاقهما قبل أكثر من 20 عاماً.

وظهر الثنائي خلال الصور التي نشرها السيناريست تامر حبيب على خاصية القصص المصورة، في حالة من الانسجام والتقطا العديد من الصور معًا ظهرت فيها شيرين وهي تحتضن عمرو.

وأحيا عمرو دياب حفل الزفاف، حيث قدم عدداً من أشهر أغانيه، منها: “يا قمر”، “يتعلموا، “هتدلع”، وغيرها.

وكانت شيرين رضا قد كشفت في تصريحات إعلامية سابقة عن تقدم عمرو دياب لوالدها للزواج منها، قائلة: دخل أيقظ والدي من النوم وقال له أنا أريد الزواج من ابنتك، فوافق أبي فوراً، واستمر زواجنا ثلاث سنوات”.

وتابعت: أغاني عمرو دياب خلال فترة زواجنا كانت كلها لي، ولو كان غنى لأحد غيري كنت ذبحته”.