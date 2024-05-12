يكره هذه الصفات في المرأة.. باسم سمرة يكشف رأيه بالزواج الثاني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حل الفنان باسم سمرة ضيفاً على البرنامج الإذاعي “أسرار النجوم” الذي تقدمه المذيعة إنجي على إذاعة “نجوم FM” حيث فتح قلبه وتحدث عن العديد من الأمور، منها رأيه في النموذج المثالي للفنانة والصفة التي يكرهها في المرأة، ورأيه في الفنانين الجدد وأعماله المقبلة والسيرة الذاتية التي يتمنى أن يقدمها وسبب ابتعاده عن السوشيال ميديا، إلى جانب حديثه عن مشاركته في مسلسل العتاولة وإمكانية وجوده في الجزء الثاني.

وبسؤاله عن الأنثى بالنسبة له في السينما، اختار باسم سمرة هدى سلطان، قائلًا: “صوت حلو وتمثيل رائع وطول بعرض.. مازحًا: “الممثلات قاعدين بيقصروا ومحدش شايفهم”.

وكشف باسم عن أكثر صفة يكرهها في المرأة قائلًا: “لا أحب صفة النكد.. وهناك امرأة تحب النكد مثل عينيها.. أتضايقي براحتك ليه تنكدي عليا، ولو متضايقة مني خذي جانبًا بعيدًا عني.

وبسؤاله عن إمكانية زواجه من أربع زوجات، أجاب: “لا أحب ذلك.. ولا توجد إمكانيات أو صحة لأربع، ولا أنصح بالزواج الكثير، لأنك لن تستطيع تعليم أبنائك بشكل جيد أو تصرف عليهم جيداً خاصة في هذا الزمن”.

وأشاد باسم سمرة بالفنان الشاب عصام عمر، مؤكدًا أن محمد فراج وتايسون من النجوم الذين أثبتوا كفاءتهم بجدارة، حيث إنه يتمنى أن يتعاون مع تايسون في عمل فني، خاصة أنه شاركهما في فيلم “ولاد رزق” لكن لم تجمعهم مشاهد.

كما كشف باسم سمرة عن المخرجين الذين يتمنى التعاون معهم قائلًا: “أتمنى التعاون مع أحمد نادر جلال وتعاونت مع يسري نصر الله وأحمد خالد موسى وهادي الباجوري وأتمنى التعاون معهم مجددًا.

وتحدث باسم سمرة عن الجزء الثاني من مسلسل العتاولة، وهل سيشارك فيه أم لا، قائلًا: “هناك جزء ثاني للعتاولة بالفعل، ولكن لا أعرف إذا كنت سأتواجد فيه أم لا، لأن في الحلقة الأخيرة عيسى تعرض لحادث وسنرى إن كان قد مات أم لا، وهذا سؤال يوجه للمخرج أحمد خالد موسى”.

وكشف باسم سمرة عن المهنة التي كان سيتجه لها لو لم يكن ممثلًا، قائلاً: لو لم أكن ممثلًا لكنت أريد أن أكون شيف، أنا أجيد الطبخ بالفعل وأحب عمل المندي والأسماك”.

كما تحدث عن سر ابتعاده عن عالم السوشيال ميديا، موضحًا أنه لا يحب الظهور إعلاميًا دون أن يكون لديه عمل فني يتحدث عنه، ومؤخرًا أصبح لديه صفحة على السوشيال ميديا وهناك شخص مسؤول عنها، مضيفًا: “لست متفاعلًا مع هذا العالم، والسوشيال ميديا حاليًا أصبحت لجانًا تتحرك بالمال، وهذا العالم ليس حقيقيًا والمرآة الحقيقية هو الجمهور الذي نراه في الشارع”.

وعن الغيرة في الوسط الفني، أردف قائلاً: “الغيرة تأكل القلب والروح لذلك هي كلمة ليست موجودة في قاموسي، مهم أن الممثل ينمي موهبته ولا يقف عند سقف واحد”.

وعن أبرز الفنانين الذين يعتبرهم قدوة له، وصف سمرة، محمود المليجي بعنتيل التمثيل، مضيفًا: “أما إسماعيل ياسين فهو فنان عمل في ظروف صعبة ونهايته كانت مأساوية، والفن مهنة صعبة وليس لها أمان كما يقال”.

وأشار إلى أنه يحضر لفيلم “اللعب مع العيال” مع الفنان محمد إمام ومجموعة كبيرة من النجوم، وسيطرح في موسم عيد الأضحى المقبل، متمنيًا تقديم عمل عن الراحل إسماعيل ياسين خصوصًا الجزء الخاص بنهاية مسيرته الفنية.