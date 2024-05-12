وفاة المخرج والمنتج الأميركي روجر كورمان ‏

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: توفي المخرج والمنتج الأميركي روجر كورمان عن 98 ‏سنة، وفق ما نقلت وسائل إعلام أميركية عن عائلته ‏السبت، بعد مسيرة عرف خلالها بأفلامه ذات الميزانية ‏المنخفضة والمُنتجة بوتيرة سريعة.‏

وأفادت عائلة كورمان بأنه توفي الخميس في منزله في ‏سانتا مونيكا بكاليفورنيا.‏

وتولّى كورمان إخراج وإنتاج مئات الأفلام ذات الميزانية ‏المنخفضة بدءاً من خمسينات القرن العشرين.‏

ووفق الموقع الالكتروني لجوائز الأوسكار، فإنّ “قدراته ‏المذهلة في توفير الأموال مكّنته من إنجاز بشكل سريع ‏أفلام تاريخية وأعمال من نوع الخيال العلمي بميزانيات ‏لا تغطي تكاليف الوجبات في حال التصوير في ‏استوديوهات حديثة”.‏

وأضاف الموقع “بفضل براعته وطاقته اللامحدودة وحبّه ‏العميق للسينما، أنتج كورمان أفلاما أكثر من أي شخص ‏آخر”.‏

ويعود له الفضل باكتشاف موهبة سينمائيين بارزين من ‏أمثال مارتن سكورسيزي وروبرت دي نيرو وفرانسيس ‏فورد كوبولا.‏

من بين الأفلام التي أنتجها “فاست اند فوريوس” ‏‏(1954)، و”ديمينشيا 13″ (1963)، و”بيغ باد ماما ‏‏(1974).‏

وبدأ كورمان المولود في ديترويت في ميشيغان، مسيرته ‏في هوليوود من خلال العمل بدايةً كناقل رسائل وطرود ‏في شركة “توينييث سانتشري فوكس” 20‏th Century-‎Fox، ثم ككاتب سيناريو.‏