حورية فرغلي تكشف عن تفاصيل رؤيتها أشباحاً في منزلها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أكّدت الممثلة المصرية حورية فرغلي، أنّ حديثها عن رؤيتها أشباحاً في منزلها ليس من وحي خيالها، حسبما يدّعي البعض، بل هو حقيقة تأكّدت منها بعدما استعانت بأشخاص آخرين، كشفوا لها أيضاً عن رؤيتهم إيّاها.

حورية أكّدت في تصريحات خاصة لصحيفة “النهار”، أنّها كانت ترى طفلين على منضدة الطعام. في البداية كانت تعتقد أنّ الأمر مجرد تهيؤات، لكن بعد تكرار رؤيتهما، تأكّدت من ذلك، كما أنّ السائق الخاص بها أكّد لها أيضاً رؤيته لهما، فمن هنا باتت تتعامل مع الأمر على أنّه واقع.

ردّت حورية على من يكذّبون حديثها بأنّ ما حدث لها من أزمات صحية، وتعطيل في مسيرتها الفنية، يرجع لتعرّضها لأعمال السحر، التي آذاها بها أشخاص آخرون، إذ أشارت إلى أنّ السحر مذكور في القرآن الكريم، وحذّر من ضرره الأنبياء جميعهم واستعاذوا منه.

أما بخصوص فكرة تقديمها عرضاً مسرحياً بعنوان “ريبونزل” المخصص للأطفال، لا سيما أنّها لم تقدّم أي أعمال مسرحية طول مسيرتها الفنية، قالت إنّها تعشق الأطفال، حيث تشعر بأنّها قريبة منهم ويتعلقون بها سريعاً، لذلك فكرت في تقديم مسرحية لهم، تلتقي بهم من خلالها، بخاصة أنّها حُرمت من نعمة الإنجاب، بعدما خضعت لإجراء جراحة استئصال الرحم نتيجة إصابتها بأورام فيه.

حورية عبّرت عن سعادتها عندما تلتقي بالأطفال، ويحرصون على التقاط الصور التذكارية معها، لذلك حقّقت هدفها من التجربة، وهو مقابلة الصغار، ورؤية بسمتهم أمامها بشكل مباشر على ما تقدّمه لهم على خشبة المسرح، وهو ما لم يتحقق من خلال السينما أو التلفزيون.

يُشار إلى أنّ آخر أعمال حورية، مسلسل “أيام”، الذي عُرض في العام 2021، وشارك في بطولته عدد من النجوم، منهم: أحمد صفوت، رياض الخولي، سلوى خطاب، شيري عادل، لقاء سويدان، إلى جانب عدد كبير من النجوم، تأليف سماح الحريري، وإخراج محمد أسامة.