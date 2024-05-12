روبي| أغنية الليلة حلوة تتخطى 238 ألف مشاهدة على يوتيوب

ياسر رشاد - القاهرة - حصدت أغنية الفنانة روبي الجديدة التي تحمل عنوان "الليلة حلوة" على تطبيق "يوتيوب"، نحو 238 ألف مشاهدة، بعد طرحها الأسبوع الماضي على قناتها على "يوتيوب"، كما طرحت على جميع المنصات الموسيقية.

روبي

أغنية الليلة حلوة لروبي

وأعلنت الفنانة روبي عن موعد طرح الأغنية على حسابتها الشخصية وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعتبر أغنية الليلة حلوة التي طرحتها مؤخرًا من كلمات الشاعر محمد مصطفى ملاك وألحان محمود أنور وميكس وماستر عمرو الخضري وإخراج أحمد عبدالوهاب.

وأصدرت روبي مجموعة من الأغاني خلال الأشهر الماضية وحققت مشاهدات عالية أيضًا، منها أغنية لو يرجع وأغنية 3 ساعات متواصلة، كما قدمت إعلانًا في شهر رمضان الماضي 2024 إلى جانب الفنانة دينا الشربيني.

كلمات الأغنية:

هي القعدة دي اللي حلوة وناسها حلوة

ويومنا دا شكله جميل

خدنا أهو من الفرحة وصلة، دماغنا فاصلة

ورايقين طول الليل

طب هي القعدة دي اللي حلوة وناسها حلوة

ويومنا دا شكله جميل

خدنا أهو من الفرحة وصلة، دماغنا فاصلة

ورايقين طول الليل

والليلة حلوة.. الليلة دي حلوة.. القعدة حلوة

ايه الجو العسل ده؟.. ايه الموود القمر ده

هو الروقان ده اللي ناقصنا

والليلة حلوة.. الليلة دي حلوة.. القعدة حلوة

ايه الجو العسل ده؟.. ايه الموود القمر ده

هو الروقان ده اللي ناقصنا

عليّ يابني الصوت شوية.. كمان شوية

ده في مغنى ده في مغنى وفي رقص

سقف يابني، وأنت طبل ده يومنا يهبل

ومتعبناش بالعكس

وكانت استطاعت الفنانة روبي بأغنيتها الجديدة “3 ساعات متواصلة”، دخول قائمة الاكثر مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، خلال 24 ساعة من طرحها.

تفاصيل أغنية روبي الجديدة 3 ساعات متواصلة

حققت أغنية 3 ساعات متواصلة أكثر من 63 ألف مشاهدة، واحتلت المرتبة 13 في قائمة الاكثر مشاهدة، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما، وتقول كلماتها “ما تيجي حبه نستخبى من البشر من السواد اللي انتشر.. من العزول اللي مزاولنا و ياما في امورنا اتحشر ما تيجي حبه نستريح من العناء نطفى نار الاشتياء عندما يأتي المساء يوحسني نورك يا قمر تعالى نفصل فاصله 3 ساعات متواصله .. تعالى نفصل فاصله 3 ساعات متواصله اول ساعه هرسيك تاني ساعه هسرح بيك تالت ساعه هوديك و هلف العالم بيك و على عيني يا ولا على عيني يا ولا على عيني يا ولا بس مكسوفه على عيني يا ولا على عيني يا ولا على عيني يا ولا عليك ملهوفه ما تيجي سنه و اجي سنه نصطفي المشاكل تختفي كل ليله بشمعدان العمر شمعه بتنطفى يلا بينا نخلع من الهموم الضيقه محبوسين ليه في شرنقه ماله بحر اسكندريه ماله بحر الغردقه تعالى نفصل فاصله 3 ساعات متواصله .. تعالى نفصل فاصله 3 ساعات متواصله اول ساعه هروقك تاني ساعه هشوقك تالت ساعه هدوقك ازاي قلبي بيعشقك على عيني يا ولا على عيني يا ولا على عيني يا ولا ياولا ياولا على عيني يا ولا على عيني يا ولا على عيني تعالى نفصل فاصله 3 ساعات متواصله .. تعالى نفصل فاصله 3 ساعات متواصله ”.