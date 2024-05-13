ملامحها متغيرة.. شاهد فيديو مثيرًا لـ بسمة وهبة يُشعل السوشيال ميديا

كتب امير فتحي في الاثنين 13 مايو 2024 11:18 مساءً - نشرت الإعلامية بسمة وهبة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام فيديو لها بخاصية الاستوري أثار جدلا كبيرا.

وظهرت بسمة وهبة في الفيديو بدون مكياج بملامح متغيرة علي اغنية الصورة دي بتاعتي ، وظهرت بسمة بملابس كاجوال من الجينز.

بسمة وهبة بملامح متغيرة

وقد تفاعل الجمهور مع اللقطات التي انتشرت على العديد من الصفحات، وعبروا عن قلقهم عليها وعن مرضها.

برنامج العرافة

من ناحية آخرى عاشت بسمة نجاح برنامجها الحواري الفني الرمضاني “العرافة” التي أستقبلت به العديد من النجوم.

نجاحات الموسم الأول لبرنامج العرافة

وحقق الجزأين الأول والثاني من برنامج العرافة، نجاحًا كبيرا منذ عرض الموسم الأول في رمضان 2021، واستضافت في هذا الموسم عدد من الفنانين والنجوم والرياضيين، مثل المخرج محمد سامي، الفنان سعد الصغير، ريم البارودي، محي إسماعيل، مي عمر، مايا دياب، وآخرين.

كما استضافت باقة من النجوم في الموسم الثاني، من بينهم الفنانة إلهام شاهين، انتصار، بدرية طلبة، أشرف زكي، الإعلامي طوني خليفة، عصام الحضري، مصطفى درويش، وآخرين.

من هي بسمة وهبة؟

بسمة وهبة هي إعلامية مصرية مثيرة للجدل؛ حيث اشتهرت في بداياتها بمجال الإعلام والتقديم الإذاعي بتقديم برامج دينية بـ قناة إقرأ الفضائية الإسلامية مرتدية “الحجاب”، ثم تفاجئ الجمهور بخلعها للحجاب وتقديم برامج متنوعة أخرى أشهرها “برنامج شيخ الحارة” الذي يعد أكثر البرامج الفنية المثيرة للجدل وتركته بعد خلافات مع القناة لتقدم بعد ذلك برنامجها “العرافة“.

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