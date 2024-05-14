الليلة.. ألحان زمن الفن الجميل في معهد الموسيقى العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

ضمن فعاليات الثقافة المصرية، تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلا للتخت الشرقي بمشاركة نخبة من عازفي الأوبرا وذلك في الثامنة والنصف مساء الثلاثاء 14 مايو على مسرح معهد الموسيقى العربية .

يتضمن البرنامج باقة من الألحان الشهيرة، منها: فتافيت السكر، خطوة حبيبي، بنت البلد، ذكرياتي، ألف ليلة وليلة، يا مسافر وناسي هواك، كل ده كان ليه، على قد الشوك، الحب كله، أنساك ده كلام، 3 سلامات، على الحلوة والمرة، ساكن في حي السيدة، جميل وأسمر، سألوني الناس عنك، نسم علينا الهوا وغيرها .

جدير بالذكر أن دار الأوبرا تسعى لإثراء الساحة الفنية بمزيج من العروض المتنوعة للإرتقاء بالذوق العام وتنمية وتطوير وجدان المجتمع من خلال الإبداع .