كشف الفنان حسين العلي عن السبب الذي دفعه للتفكير في اعتزال الفن.

وفي حديثه خلال مقابلة في برنامج “وينك” على إحدى القنوات التلفزيونية، أعرب حسين العلي عن فكرة اعتزاله للفن في لحظة اليأس التي واجهها بسبب التجاهل والتهميش في الوسط الفني، سواء على صعيد الحفلات الغنائية داخل المملكة أو خارجها. ومع ذلك، قرر عدم تنفيذ هذه الفكرة بسبب حبه لجمهوره.

وأضاف: “أنا لا أملك منزلاً خاصًا وأعيش في منزل مستأجر. وعدوك الحقيقي هو من يمارس نفس المهنة التي تعمل بها”.

وأكمل: “جمهوري هو همي الأول والأخير، فهو من صنعني ويكفيني ذلك”.

يجدر بالذكر أن أغنية “تفننتي وأبدعتي” التي قدمها الفنان حسين العلي حققت شهرة واسعة.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. الفنان حسين العلي: فكرت في اعتزال الفن وتراجعت لهذا السبب.. وأعيش في منزل إيجار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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