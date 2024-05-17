بعد توقّع العرّافة والانفصال، التركية الجميلة ميليسا باموك تتزوّج في فرنسا

بشكل مفاجئ، ودّعت الممثلة التركية بطلة مسلسل “اصطدام”، ميليسا باموك العزوبيّة وتزوجت من حبيبها الرياضي يوسف يازجي في فرنسا.

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ميليسا باموك هي ممثلة وعارضة أزياء تركية من اصل هولندي ولدت في ١٤ نيسان- أبريل ١٩٩١ في مدينة هارلم في هولندا وهي الفائزة بمسابقة ملكة جمال تركيا لسنة ٢٠١١، مثّلت ميليسا في عدة مسلسلات وأفلام تركية نذكر منها “حب اعمى”، “في مهبّ الريح” و”اصطدام” من ثم “الغرور” وكانت في العام ٢٠٢١ على علاقة حب بالممثل التركي الشاب احد ابطال مسلسل “حكاية خرافية” مصطفي مارت كوتش الذي يصغرها بثلاثة اعوام والذي انفصلت عنه بعد قصة حب جميلة بسبب فارق السن حيث توقّعت لها عرّافة انهما لن يستمرا معاً وانه سيخونها بحسب ما جاء آنذاك في احدى الصحف التركية.