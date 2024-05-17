عبر تقنية الهولوغرام.. كوكب الشرق أم كلثوم تحيي حفلا فنيا في المغرب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: من المنتظر أن تحيي كوكب الشرق أم كلثوم، حفلا غنائيا عبر تقنية «الهولوغرام» للتصوير ثلاثي الأبعاد، ضمن فعاليات مهرجان «موازين إيقاعات العالم» بالعاصمة المغربية الرباط خلال الفترة الممتدة بين 21 و29 الشهر المقبل.

وأعلنت الصفحة الرسمية للمهرجان على الشبكات الاجتماعية، عن حفل السيدة أم كلثوم، بالقول: «استعدوا لسهرة مميزة مع تكنولوجيا الهولوغرام الساحرة، لإحياء الحفل الكبير لكوكب الشرق السيدة أم كلثوم».

الإعلان عن الحفل الذي شد انتباه المغاربة وأثار حماستهم، قال إن «الفن يتجدد بأسماء الأساطير»، محددا تاريخ الحفل الأول من نوعه في المغرب عبر هذه التقنية المتطورة، يوم 23 حزيران/ يونيو المقبل على خشبة المسرح الوطني محمد الخامس في الرباط.

وليست هذه المرة الأولى التي تظهر فيها كوكب الشرق على الخشبة عبر تقنية «الهولوغرام»، حيث قدَّمت عدة حفلات خلال الأعوام الأخيرة، بداية من حفل غنائي عام 2019 في دار الأوبرا في دبي في الإمارات، وتكررت التجربة في مصر والمملكة العربية السعودية وفي عمان في الأردن.

وتمكن الجمهور، خلال هذه الحفلات من محاكاة أجواء حفلات أم كلثوم الحية في القرن الماضي، مؤكدين أنها «تجربة فريدة وغير مسبوقة للاستمتاع بأشهر وأجمل أغاني المطربة الأشهر في الوطن العربي». وأعربوا عن رغبتهم في تكرار التجربة.

هي تقنية تسمح بإنشاء صور ثلاثية الأبعاد باستخدام أشعة الليزر، بحيث تظهر الصورة في الهواء كمجسم هُلامي بطيف من الألوان ليتجسد على الشكل المراد عرضه، وذلك باستخدام جهاز ليزر، ومقسم للأشعة، وعدسات ومرايا، إضافة إلى فيلم هولوغرافي.

وتعمل هذه التقنية من خلال حدوث تصادم بين الموجات الضوئية والشيء الذي يرغب المستخدم في تصويره وعرضه، ما يسمح للمستخدمين بإمكانية مشاهدة الأجسام ورؤيتها من كافة الاتجاهات كما لو كنت أجسام حقيقية.

وأفاد موقع «إم آي تي تكنولوجي ريفيو»، أن ابتكار هذه التقنية يعود إلى عام 1947 على يد عالم الفيزياء دينيس غابور، في محاولة منه لتحسين قوة تكبير الميكروسكوب الإلكتروني، بهدف إنشاء مجسم ثلاثي الأبعاد، وبسبب قلة موارد الضوء المتاحة في ذلك الوقت، بعد أن كانت أحادية اللون، أدى ذلك إلى تأخير ظهور التصوير التجسيمي إلى ما بعد ظهور الليزر.