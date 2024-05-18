خاص وبالفيديو - سفيرة "حماية " ماغي بو غصن تكشف عن الحديث الذي يجري بينها وبين زوجها جمال سنان

ميرنا وليد - بيروت - تواجدت النجمة ماغي بو غصن يوم أمس في حفل أقامته جمعية "حماية" التي تُعنى بحماية الأطفال من كل أنواع الع-نف احتفالاً بعيدها ال ١٦ ضمن عشاء أقيم في منطقة الشوفروليه ويعود ريع الحفل لدعم Himaya واستمراريتها.



بو غصن سفيرة "حماية" خصتنا بلقاء في الحفل، حيث تحدثت عن جمعية "حماية" ومركزها كسفيرة للجمعية وعن نصيحتها للأمهات وللمت-حرشين بالأطفال كما وجهت رسالة من القلب لرئيسة تحرير موقع "الفن" الإعلامية هلا المر.

من ناحية أخرى تحدثت بو غصن عما إذا كان تبدي رأيها لزوجها صاحب شركة إيغل فيلمز المنتج جمال سنان بأداء الممثلين.

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