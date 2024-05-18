بالفيديو: ليلى السلمان تفاجئ جمهورها بتغير ملامحها بعد التجميل

فاجأت الفنانة ليلى السلمان متابعيها على إنستغرام بمقطع فيديو ظهرت فيه بملامح جديدة بعد عملية شد الوجه، حيث أوضحت تفاصيل الإجراءات التجميلية التي خضعت لها للحصول على بشرة أكثر نضارة.

وأعربت السلمان في الفيديو عن سعادتها بنتيجة العملية، وظهورها دون مكياج، مشيرة إلى أن هذه الجلسة هي الأولى، وأن الجلسات اللاحقة ستركز على تنشيط العضلات ووضع كريمات بفيتامينات تفيد البشرة.

ولكن سرعان ما انهالت عليها التعليقات الساخرة والمنتقدة من قبل متابعيها، حيث اعتبر البعض أن ملامحها تغيرت بشكل كبير، بينما رفض آخرون عمليات التجميل بشكل عام، معتبرين أن جمال المرأة يكمن في عيش العمر بكل مراحله.

وغردت ناشطة على منصة “إكس” تدعى ماجدة الحداد، قائلة: “يُمّه! المشكلة أنها فاكرة نفسها جميلة، وأن العملية ناجحة”.

وتُعرف ليلى السلمان بإقبالها الدائم على إجراء جراحات تجميل لشد الوجه وحقن البوتكس لإخفاء علامات التقدم في العمر، وهو ما يُعرضها لانتقادات متكررة من قبل جمهورها.

يُذكر أن آخر أعمال ليلى السلمان كان المسلسل البدوي “الشرار” من تأليف لمياء الزيادي، وبطولة ريم عبد الله، خالد صقر، علي السبع، زارا البلوشي، ريم العلي، وعهود، بمشاركة العديد من الفنانين الشباب.