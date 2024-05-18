بعد زفافها.. ريهام حجاج توجه رسالة لـ ريم سامي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - وجهت الفنانة ريهام حجاج، رسالة للفنانة ريم سامي بعد حضورها حفل زفافها الذي أقيم مساء أمس الجمعة بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

ونشرت ريهام، صورا ومقاطع فيديو من حفل الزفاف، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مبروك يا روح قلبي.. ربنا يهنيكي يا حبيبة القلب انتي".

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور حفل الزفاف وتهنئة "ريم" لدخولها عش الزوجية وهم الفنان أحمد السقا، الفنانة سوسن بدر، الفنان أشرف زكي، الفنانة روجينا، الفنان عماد زيادة، الفنانة رنا رئيس، الفنانة أروى جودة، الفنانة بسمة بوسيل، الفنان ياسر جلال، الفنان طارق النهري، رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، الراقصة الاستعراضية دينا، الإعلامية بوسي شلبي، الإعلامي خالد صلاح، والإعلامية شريهان أبو الحسن.

يذكر أن، آخر أعمال ريم سامي مسلسل "نسل الأغراب" بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، دياب، عماد زيادة، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد مهران، محمد جمعة، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، إنعام الجريتلي، وإخراج محمد سامي.