إلهام شاهين توجه رسالة لـ ريم سامي بعد زواجها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وجهت الفنانة إلهام شاهين، رسالة للفنانة ريم سامي بعد حضورها حفل زفافها الذي أقيم أمس الجمعة بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

ونشرت شاهين، صورا من حفل الزفاف، عبر حسابها على "إكس"، وعلقت: "مبروك للعروسة الجميلة ريم سامي أخت الصديق الغالي المخرج محمد سامي.. ربنا يسعدها هي و عريسها محمد المغازي ويفرح قلب مامتها الصديقة صبورة بأولادهم.. أتمنى لهم حياة سعيدة".

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور حفل الزفاف وتهنئة "ريم" لدخولها عش الزوجية وهم الفنان أحمد السقا، الفنانة سوسن بدر، الفنان أشرف زكي، الفنانة روجينا، الفنان عماد زيادة، الفنانة رنا رئيس، الفنانة أروى جودة، الفنانة بسمة بوسيل، الفنان ياسر جلال، الفنان طارق النهري، رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، الراقصة الاستعراضية دينا، الإعلامية بوسي شلبي، الإعلامي خالد صلاح، والإعلامية شريهان أبو الحسن.

يذكر أن، آخر أعمال ريم سامي مسلسل "نسل الأغراب" بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، دياب، عماد زيادة، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد مهران، محمد جمعة، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، إنعام الجريتلي، وإخراج محمد سامي.

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