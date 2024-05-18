صلاح عبد الله يعلق على مباراتي الأهلي والزمالك المرتقبتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أكد الفنان صلاح عبد الله، أنه سيكون مشجعا أهلاويا الليلة في اللقاء المرتقب للمارد الأحمر مع فريق الترجي التونسي في ذهاب دوري أبطال إفريقيا.

وكتب عبد الله، عبر حسابه على "إكس": "النهاردة اللي هو السبت هكون أهلاوي جدا.. بكرة اللي هو الأحد هكون زملكاوي جدا جدا جدا".

وأضاف صلاح عبد الله: "طبعا المتعصبين المتطرفين من الطرفين مش هيصدقوا".

ويلتقي الأهلي مع الترجي التونسي مساء اليوم السبت في تمام الساعة العاشرة مساء بذهاب دوري أبطال إفريقيا.

فيما يلتقي غدا الأحد فريق الزمالك مع نهضة بركان في تمام الساعة الثامنة مساء، وذلك في إياب نهائي الكونفدرالية. وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بخسارة الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف.

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