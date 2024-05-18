موعد ومكان عزاء زوجة الفنان أحمد عدوية

ياسر رشاد - القاهرة - يقام عزاء زوجة الفنان أحمد عدوية ، ووالدة المطرب محمد عدوية، اليوم السبت في مسجد حسين صدقى بمنطقة المعادى، ومقرر أن يشهد العزاء حضور عدد من نجوم الغناء .

فارقت عالمنا أول أمس السيدة ونيسة أحمد عاطف، زوجة الفنان أحمد عدوية ، وشيع جثمانها من مسجد السيدة نفيسة وتم الدفن بمقابر السيدة عائشة ".

وأعلن خبر وفاة زوجة الفنان أحمد عدوية ، الشاعر صلاح عطية عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وكتب:" البقاء لله، السيدة ونيسة أحمد عاطف (نوسه) زوجة الفنان الكبير احمد عدوية والدة المطرب محمد عدوية ".

وأضاف عطيه:" ست بـ 100 راجل فقد وقفت كالجبل بجوار زوجها منذ البدايةمن يتابع الأحاديث الصحفية والتليفزيونية منذ فترة السبعينات والى الأن سيجد أن الزوجة كانت بمثابة المتحدث الرسمى لـ (عدوية) فهى تمتلك فكر ولباقة وبراعة فى الحديث إلى جانب انها (ست اصيلة) لم تترك زوجها لـ لحظة واحدة ولم تكتفى بالشكوى والاستسلام فى محنة زوجها ولكنها حاربت الظروف وتحملت كل الهجوم المقام ضد زوجها، كان صمودها تحسد عليه وخير مثال للوفاء والإخلاص. الف رحمه ونور عليها".

المهن الموسيقية تنعي زوجة أحمد عدوية

نعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل ببالغ الحزن والأسى، زوجة الفنان الكبير أحمد عدوية، والتي رحلت عن عالمنا اليوم.

تتقدم نقابة المهن الموسيقية وأعضاء مجلس الإدارة بخالص التعازي لأسرة الفنان الكبير احمد عدوية ونجله الفنان محمد عدوية، وللشعب المصري، داعين المولي عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

أحمد عدوية

ويعتبر النجم أحمد عدوية من أهم المغنيين الشعبيين فى فترة السبعينيات، وقد كان له أثر كبير على مسار الغناء الشعبي بعده، فيعتبر الأب الروحي لمن جاءوا بعده مثل حكيم، وقام أيضاً بالاشتراك في أفلام عديدة أُنتجت في هذه الفترة.

من أشهر أغانيه الشعبية: (السح الدح امبو، زحمة يا دنيا زحمة، سيب وأنا أسيب)، واستعانت به السينما ليغنى فى الأفلام بسبب شهرته، وأسند له المخرجون بعض الأدوار الكوميدية لكنه ونجح كممثل بسبب امتلاكه موهبة الغناء.

آخر أعمال أحمد عدوية

كانت آخر أعمال الفنان أحمد عدوية، أغنية على وضعنا، بمشاركه نجله محمد والفنان محمد رمضان، وجققت نجاحًا كبيرًا على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وتقول كلماتها:" احنا حنا في حتة وانتوا في حتة يا ليلي يا ليلي يا ليلي يااااا يااا ليل احنا الواحد منا بستة يا ليل يا عيني يا لييييل خمسة علينا من العين ياللي معاك القرش .. خلي بالك الأيام ضحكتلك صرفت على ناس متسواش ضحكتلك بكرة هتشبع ندم ياللي الغرور ماليك عشان تبعزق وتصرف على الردّي مالييييك متقفلهاش عيشها يا إما متعيشهاش يا أبو مخ تخين ومقفل متحسبهاش سيبها زي ما تمشي تمشي متوقفهاش ومهما يقولوا يا قلبي يقولوا ميغلبوناش إحنا في حته وانتوا في حته إحنا الواحد منا بستة نركن كله كله عالدكة إحنا ملوك في أي حتة معانا مـ الكاش وكتير مـ الكاش مفيش مفيش .. مفيش ببلاش عادي عالعادي متصدعناش الحاجة لو سهلة متلزمناش على وضعنا لحد مانقابل ربنا ولا حد فيكوا في يوم هزنا ومهما تقولوا لا مش زينا شوفنا اللي ميتشافش وانا جامد ايوة انا مبخافش يا اللي حدفتوا عليا الطوب بكرة هحدفكوا بالدبش".