سيلينا جوميز تخطف الأنظار فى مهرجان كان

ياسر رشاد - القاهرة - تألقت النجمة سيلينا جوميز فى مهرجان كان السينمائي، حيث ظهرت أنيقة وجذابة، وبدت في حالة معنوية رائعة وهي تلوح للمعجبين مع بدء اليوم الرابع من مهرجان كان.

سيلينا جوميز

وكانت ظهرت سيلينا فى قمة Time100 فى نيويورك، للتحدث عن علامتها التجارية للمكياج والمعروفة باسم Rare Beauty بإطلالة تبلغ قيمتها 23 ألف دولار، وفقاً لما ذكره موقع businessinsider.

سيلينا جوميز

حيث ارتدت المغنية الشهيرة معطفًا جلديًا بقيمة 1017 دولارًا وقلادة من الألماس بقيمة 11500 دولار، للتحدث عن علامتها التجارية التى تبلغ قيمتها بـ2 مليار دولار.

وكانت زارت سيلينا جوميز وقتها مدينة نيويورك لحضور قمة Time100 السنوية، وأثناء وجودها هناك تحدثت على خشبة المسرح مع محررة مجلة "تايم" لوسى فيلدمان عن علامتها التجارية للمكياج Rare Beauty، وكانت مرتدية معطفًا من الجلد الأسود بقيمة 1017 دولارًا من Ducie، ونظارة شمسية على شكل عين القطة بقيمة 595 دولارًا من Linda Farrow، وتحمل محفظة Completedworks بقيمة 790 دولارًا مصنوعة من الجلد المعاد تدويره.

وكانت حرصت النجمة الأمريكية سيلينا جوميز، علي التعليق بشأن عدم فوزها بجائزة الجولدن جوب، قائلة:"لم أفز بالجائزة لكنني فزت بحبيبي".

حيث نشرت سيلينا جوميز، صورة لها عبر حسابها الرسمي علي موقع الصور والفيديوهات، وهي تقبل حبيبها الجديد بلانكو، خلف كواليس حفل الجولدن جلوب، بعد خسارتها للجائزة.

وكانت فاجأت النجمة سيلينا جوميز جمهورها، باعلانها أن ألبومها القادم، لن يحمل أغاني حزينة، وأنها ترغب في التركيز علي الأغاني السعيدة، والتي تعطي طاقة إيجابية.

أعمل على الألبوم ليل ونهار للانتهاء منه سريعًا

وأضافت أنها تعمل ليل ونهار، لطرح ألبومها في أسرع وقت.

وكانت طرحت النجمة سيلينا جوميز أغنية single soon، مؤخرا عبر موقع المشاهدة يوتيوب، لتحقق الأغنية 5 ملايين مشاهدة خلال ساعات من طرحها.

وكانت داعبت المغنية والممثلة الأمريكية العالمية سيلينا جوميز، جمهورها فى فيديو جديد لها عبر حسابها الرسمي على تيك توك.

حيث ظهرت سيلينا جوميز أثناء مشاهدتها مباراة كرة قدم مع عدد من الأصدقاء وهي تصرخ للرياضيين قائلة: "أنا عزباء، وأحتاج الكثير من الاهتمام، ولكن سأحبك كثيرًا".