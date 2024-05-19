باسم سمره يروج لفيلم "اللعب مع العيال" .. شاهد

ياسر رشاد - القاهرة - روج الفنان باسم سمرة، لفيلم "اللعب مع العيال" المقرر عرضه قريبا بمجموعة صور ، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام.

وكشف باسم، عن موعد طرح الفيلم، قائلا : "يلا بينا.. عيد الاضحى"، وتفاعل جمهوره ومحبوه مع المنشور معبرين عن انتظارهم عرض العمل ومتنين له النجاح في حياته الفنية والشخصية.

أبطال فيلم اللعب مع العيال

فيلم اللعب مع العيال" من بطولة محمد إمام وأسماء جلال وباسم سمرة وحجاج عبد العظيم وويزو ومصطفى غريب وغيرهم، وهو من تأليف وإخراج شريف عرفة.

ويعتبر "اللعب مع العيال" العمل الأول الذي بين المخرج شريف عرفه ومحمد عادل إمام.

قصة فيلم اللعب مع العيال

وتدور قصته حول شاب يتعرض لعدد من الأزمات والمواقف الصعبة التي تقلب حياته رأسا على عقب في إطار كوميدي.

يجسد الفنان باسم سمرة، شخصية تاجر سلاح يدخل في صراعات كثيرة، خلال فيلم "اللعب مع العيال"، المقرر عرضه في موسم عيد الأضحى المُقبل.

آخر أعمال الفنان باسم سمره



آخر أعماله مسلسل العتاولة، في إطار من التشويق والإثارة، يتبع العمل قصة الشقيقان (خضر) و(نصار)، واللذان يعملا في مجال النصب والجريمة، مما يضعهما في العديد من العقبات والمخاطر.

أبطال مسلسل العتاولة



مسلسل " العتاولة" بطولة النجوم أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، مي كساب، أحمد كشك، هدى الإتربى، نهى عابدين، ميمي جمال، زينب العبد، منة تيسير، مصطفى أبو سريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجي، يسرا الجديدى، وآخرون، تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى.