أخته بالتبني| إليكم صورة “ندى” شقيقة أحمد السقا التي تحدث عنها في الإعلام لأول مرة

كتب امير فتحي في الأحد 19 مايو 2024 03:48 صباحاً - حل الفنان أحمد السقا ضيفًا على برنامج “أسرار النجوم” تقديم إنجي علي ويعرض على إذاعة “نجوم إف إم”.

شقيقة أحمد السقا

وتحدث “السقا” عن نجاح مسلسل “العتاولة” الذي عرض بموسم دراما رمضان الماضي، إلى جانب النجاح الكبير لفيلم “السرب”، وعن فترة مرضه، وعن شائعات انفصاله عن زوجته الإعلامية مها الصغير، إلى جانب العديد من الكواليس الخاصة بحياته الشخصية التي كشف عنها لأول مرة.

وعن والدته نادية السروجي قال “السقا”: “أمي قوية وشقيت عليا كتير جدًا وساعدت أبويا كتير جدًا وأمي تربية راهبات مدارس داخلية وأنا ببوس إيديها إنها عرفت تربي راجل، وكنت شيطان وأنا صغير وجننتها كنت باستخبى فوق الشجر ويقعدوا يدوروا عليا بالساعات وكانت أستاذة رمي الشباشب مهما أحاول أتفادى هي كانت عارفة في انهي حته وأروح واخد الخبطة ونازل”.

ماذا يفعل السقا مع والدته؟

واستكمل: “ولغاية انهاردة لما بروح لها بقوم فارد رجلي على الكنبة ونايم على رجلها، وحتى لو ماروحتلهاش بروح لها في التليفون لأن أمي بجد شقيت علينا وبجد أخلصت لأبويا جدًا وربت أختي كويس، وبجد مربية أحفادها كويس وبجد بتحب مراتي وولادي واللي الناس متعرفوش أن عندي اخت أكبر مني بالتبني اسمها ندى وإخواتي بالترتيب كده ندى أحمد فاطمة”.

حقيقة انفصال أحمد السقا ومها الصغير

وحرص أحمد السقا على نفي الشائعات التي صدرت مؤخرا عن طلاقه من زوجته مها الصغير، قائلا: “أنا متزوج ولم أطلق وكل ما يقال غير حقيقي، ولو لا قدر الله حصل حاجة كله كان سيعرف، وهذا الأمر مش جديد عامة ويقال عليّ من 17 سنة، ولا أعلم السر وراء هذه الشائعات، وأي بيت فيه مشاكل وهذا عادي، ولكن لو فيه مرحلة نفسي أوثقها بحياتي هي حقبة اليوم الذي تزوجت فيه وأصبح عندي 3 شباب بمثابة ظهر وسند، وهي مرحلة نفسي أوثقها فعلا في حياتي”.

آخر أعمال الفنان أحمد السقا

يذكر أن مسلسل «العتاولة» آخر أعمال الفنان أحمد السقا، وشاركه في بطولتة كل من النجوم باسم سمرة، طارق لطفى، زينة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الأتربى، نهى عابدين، ميمى جمال، زينب العبد، منة تيسير، مصطفى أبوسريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الجديدى، وآخرين، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.

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