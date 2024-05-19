ما هي صلة القرابة بين الفنان سامح يسري ومقدمة البرامج سمر يسري؟

كتب امير فتحي في الأحد 19 مايو 2024 05:18 صباحاً - انتشرت العديد من الصور التي تجمع المطرب سامح يسري بمقدمة البرامج سمر يسري، في حفل زفاف ابنة الأول، وبدت عليهما روح المحبة والانسجام، فما الذي يجمعهما؟

صلة القرابة بين الإعلامية سمر يسري وسامح يسرى

سمر يسري هي الشقيقة الصغرى للمطرب سامح يسري، وتحدث المطرب الشهير عن شقيقته قائلا: “هي ابنتي وأختي وقلبي، وهي أطيب قلب، وظهرت معها في أول برنامج قدمته اسمه (مين فينا)، لكنها الآن تقدم برامج Hard Talk، وتضغط على ضيوفها بطريقة معينة، وأنا ليس لدي هذه المشاكل، والقنوات الكبرى لا تدار باستضافة الأشقاء”.

وتابع: سمر تذاكر بجد وهي ليست سطحية وتركز في كل التفاصيل، وبيتنا مليء بالدفء والحنان والتواصل، وعندما نتناقش في موضوع يجب أن نخرج كلنا بنتيجة وصلنا للأفضل بلا مجاملات، وربنا يحميكي.

وكانت سمر تحدثت عن عدم استضافة شقيقها، قائلة إنها شديدة التعلق بشقيقها، وليس له أي دخل بشهرتها أو عملها الإعلامي ، مؤكده أنه يفصل عمله عن حياته الشخصية.

وأضافت أن سامح يسري متابعا جيد لبرامجها، ويشعر بسعادة كبيرة لنجاحها، ودائم الاطمئنان عليها أيام الإعداد والتصوير، خاصة لأنها كانت تذهب للمنزل للنوم فقط وكأنه فندق.

إطلالات سمر يسري

وتشتهر “سمر” بإطلالتها الملفتة وغير التقليدية، التي جعلتها محط أنظار جمهورها ومتابعيها أينما وجدت، حيث تملك الإعلامية ذوقًا رفيعًا في اختيار الإطلالات التي تتماشي مع قوامها وتبرز أنوثتها، لتتألق فى مختلف المناسبات من الكاجوال، إلى الكلاسيك.

من هي سمر يسري؟

سمر يسري هي إعلامية مصرية ولدت في 25 مايو عام 1975 بالقاهرة حصلت على إجازة أدارة الأعمال من جامعة سيتي بالولايات المتحدة الأمريكية، بدأت حياتها قبل دخول مجال الإعلام في مجال الغناء لكنها تركته لتدخل مجال الإعلام منذ أكثر من 12 عامًا بدأت مشوارها الإعلامي من خلال قناة الراي الكويتية في برنامج ترفيهي بعنوان نغم .

دخلت سمر عالم الغناء أيضًا من خلال تجربة إنسانية ترفيهية خاضتها وتبرعت بجائزتها لصالح مؤسسة مصر الخير لمحاربة الجوع والفقر

حياتها العائلية

يُذكر أن شقيق الإعلامية سمر يسري هو المطرب سامح يسري حاصل على ليسانس أداب ولد في 11 يناير عام 1965 بالقاهرة، نشب خلاف حاد بين سمر وشقيقها سامح حيث أتهمها انها تتبرء منه ولا تتحدث عنه أبدًا وكانها ترفض الإعلان انه شقيقها مع أن “سمر” ذكرت في أحد برامجها أنها لا تمتلك موهبة الغناء مثل شقيقها سامح يسري لكنه لم يعتبر هذا التصريح العابر تأكيد لرغبتها في الإعلان انه شقيقها وأن علاقته بها من الدرجة الأولى وكان ينتظر حديث أفضل وتفصيلًا عن ذلك .

بعد فسخ خطوبة سمر عادت مرة أخري لخطيبها الذي تزوجته في 2013 وزوجها هو المنتج الفني زكي عبد الحميد، وأنجبت منه أبنتين لكن سمر تفضل ألَّا تٌظهر بناتها للإعلام وتحرص على ابقاءهما بعيدًا عن الأضواء .

أزمة أحمد شيبه

أثارت سمر يسري غضب الجمهور بعد إستضافتها المطرب الشعبي أحمد شيبه ضمن حلقه من حلقات برنامجها “ليلة سمر” حيث تطرقت خلال الحلقة لمحاورة ضيفها الفنان أحمد شيبه وتحدثت عن النجم العالمي ليوناردو دي كابريو الذي فاز بجائزة الأوسكار عن دوره في فيلمه الأخير وحلمه الذي حققه بعد فترة طويلة من الأنتظار قامت بأهانته أمام الجمهور وحاولت أحراجه أكثر من مرة من خلال طرح أسئلة صعبة جدًا ومحاولة الكلام عن عمله السابق كسباك بصورة مهينة وكأنه يتنكر من أصله مما أدي إلى أنسحاب أحمد شيبة من البرنامج بعد أهانته وبعد الحلقة خرج نجوم الفن لمهاجمة سمر يسري .

برامج سمر يسري

وقدمت الإعلامية سمر يسري العديد من الأفكار المبتكرة على الشاشة منها برنامج: سمر والرجال، ليلة سمر، أنا وأنا، حفلة 11، وغيرها من البرامج وآخرها ما يعرض علي شاشة الحياة وهو برنامج “يوم ليك”، والذي استهلته بحلقة من جزأين مع واحد من أكبر نجوم الوطن العربي هو النجم راغب علامة.

واستطاعت سمر يسري أن تثبت قدرتها على تحمل المسئولية وأنها قادرة على محاورة كبار النجوم، ليس ذلك فقط، وإنما انتزاع تصريحات قوية دون ضغط، فهي قادرة على جعل ضيفها يدلي بتصريحات قوية بكل أريحية ودون ابتذال.

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